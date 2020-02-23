İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem; çevre iller sallandı (2) - Son Dakika

VAN'DA ÖĞRENCİLER KORKTU

İran Türkiye'ye sınır Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sırasında Van'da deshane öğrencileri, sarsıntıyla birlikte kendilerini dışarı attı. Büyük panik yaşayan öğrenciler, cep telefonları ile ailelerini arayarak iyi olduklarını söyledi. Bir süre dışarıda bekleyen öğrenciler, daha sonra dershaneye girdi.