İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem; çevre iller sallandı (2) - Son Dakika

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İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem; çevre iller sallandı (2)
6 saat önce
VAN'DA ÖĞRENCİLER KORKTUİran Türkiye'ye sınır Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sırasında Van'da deshane öğrencileri, sarsıntıyla birlikte kendilerini dışarı attı.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:44 Kaynak: DHA
VAN'DA ÖĞRENCİLER KORKTU
İran Türkiye'ye sınır Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sırasında Van'da deshane öğrencileri, sarsıntıyla birlikte kendilerini dışarı attı. Büyük panik yaşayan öğrenciler, cep telefonları ile ailelerini arayarak iyi olduklarını söyledi. Bir süre dışarıda bekleyen öğrenciler, daha sonra dershaneye girdi.
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