İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem; çevre iller sallandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem; çevre iller sallandı (2) - Son Dakika

İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem; çevre iller sallandı (2)

7 saat önce

VAN'DA ÖĞRENCİLER KORKTUİran Türkiye'ye sınır Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sırasında Van'da deshane öğrencileri, sarsıntıyla birlikte kendilerini dışarı attı.

İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem; çevre iller sallandı (2), System.String[]

VAN'DA ÖĞRENCİLER KORKTU

İran Türkiye'ye sınır Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sırasında Van'da deshane öğrencileri, sarsıntıyla birlikte kendilerini dışarı attı. Büyük panik yaşayan öğrenciler, cep telefonları ile ailelerini arayarak iyi olduklarını söyledi. Bir süre dışarıda bekleyen öğrenciler, daha sonra dershaneye girdi.

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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:30 Kaynak: DHA
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