Son Dakika Haberleri: İran sınırında at sırtında 51 kilo eroin ele geçirildi
Son Dakika Güncel İran sınırında at sırtında 51 kilo eroin ele geçirildi

İran sınırında at sırtında 51 kilo eroin ele geçirildi

7 saat önce

Van'ın Özalp ilçesindeki İran sınırında terk edilmiş atın sırtındaki çuvalda 51 kilo 73 gram eroin bulundu.

İran sınırında at sırtında 51 kilo eroin ele geçirildi, System.String[]

Van'ın Özalp ilçesindeki İran sınırında terk edilmiş atın sırtındaki çuvalda 51 kilo 73 gram eroin bulundu.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İran sınırından kaçak yollarla ülkeye yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine, Aşağıtulgalı Mahallesi kırsalına operasyon düzenlendi.


Ekipler, sınır hattında terk edilmiş buldukları atın sırtındaki iki çuvalda 51 kilo 73 gram eroin ele geçirdi.

Özalp, İran, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 08:04 Kaynak: AA
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