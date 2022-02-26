İran sınırında atların sırtında 215 adet av tüfeği ele geçirdi - Son Dakika
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İran sınırında atların sırtında 215 adet av tüfeği ele geçirdi

26.02.2022 10:41
İran sınırında atların sırtında 215 adet av tüfeği ele geçirdi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, İran'dan atlarla yurda sokulan ve piyasa değeri 742 bin lira olan 215 adet av tüfeği ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, İran'dan atlarla yurda sokulan ve piyasa değeri 742 bin lira olan 215 adet av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yapmak isteyen İranlıların, Başkale ilçesi Sualtı Mahallesi'ne geldiği duyumu alınması üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Kaçakçıların kaçtığı istikameti tespit eden jandarma, yoğun kar ve tipi altında takibe başladı. Kaçakçıların ve atların ayak izleri tespit edilerek yapılan takipte, jandarma tarafından izlendiklerini fark eden kaçakçılar atları ve yüklerini bırakarak kaçtı. Bölgede yoğun kar yağışının etkisiyle bazı atların yarıya kadar kar içinde kaldığı görüldü. Yapılan operasyonda çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildi. Atların üzerine yüklenmiş çuvallarda, piyasa değeri 742 bin lira olan 215 adet av tüfeği ile çeşitli tipte 4 bin 590 adet tabanca mermisi ele geçirildi

Kaçak silahlara el konulurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - VAN

İran sınırında atların sırtında 215 adet av tüfeği ele geçirdi
İran sınırında atların sırtında 215 adet av tüfeği ele geçirdi
İran sınırında atların sırtında 215 adet av tüfeği ele geçirdi
İran sınırında atların sırtında 215 adet av tüfeği ele geçirdi

YORUMLAR
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Av Tüfeği, Jandarma, İran, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İran sınırında atların sırtında 215 adet av tüfeği ele geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran sınırında atların sırtında 215 adet av tüfeği ele geçirdi - Son Dakika
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