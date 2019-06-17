Son Dakika Haberleri: İran sınırında boş arazide tabbi ilaç bulundu
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İran sınırında boş arazide tabbi ilaç bulundu

55 dakika önce

VAN'ın Çaldıran ilçesinin İran sınır hattında, arazi arama-tarama görevi yapan hudut birlikleri tarafından, araziye atılmış poşetlerin içerisinde, çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan 13 bin 502 tıbbi ilaç ele geçirildi.

İran sınırında boş arazide tabbi ilaç bulundu, System.String[]
VAN'ın Çaldıran ilçesinin İran sınır hattında, arazi arama-tarama görevi yapan hudut birlikleri tarafından, araziye atılmış poşetlerin içerisinde, çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan 13 bin 502 tıbbi ilaç ele geçirildi.
Çaldıran ilçesinde konuşlu bulunan Soğuksu Piyade Hudut Komutanlığı ekipleri, İran sınır hattında  arazi arama-tarama faaliyetleri yaptı. Sınır hattındaki Soğuksu Mahallesi'nde yapılan faaliyetler sırasında,  araziye atılmış siyah poşetler tespit edildi. Poşetlerde yapılan aramada sara, tansiyon, psikiyatri, ağrı kesici, şeker hastalığı, prostat ve deri hastalıkları başta olmak üzere çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan 13 bin 502 adet tıbbi ilaç ele geçirildi. Jandarma, ele geçirilen tabbi ilaçlarla ilgili soruşturma başlattı.

 


- Van
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:07 Kaynak: DHA
Çaldıran, Van, İran
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