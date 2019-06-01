İran sınırında çatışma: 2 asker şehit, 5 asker yaralı
1 saat önce
İran sınırında çatışma: 2 asker şehit, 5 asker yaralıIĞDIR - Iğdır'ın Aralık ilçesi İran sınırı yakınlarında güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensuplarıyla arasında çatışma çıktı.
İran
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:54 Kaynak: İHA
sınırında çatışma: 2 asker şehit, 5 asker yaralı
IĞDIR - Iğdır
'ın Aralık
ilçesi İran sınırı yakınlarında güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensuplarıyla arasında çatışma çıktı. Güvenlik görevlilerinin teslim ol çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 2 asker şehit olurken, 5 asker de yaralandı. Yaralı askerler Iğdır devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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