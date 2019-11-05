Son Dakika Haberleri: İran sınırında ceset bulundu
Son Dakika 3. Sayfa İran sınırında ceset bulundu

İran sınırında ceset bulundu

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırında donduğu belirtilen bir erkek cesedi bulundu.

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Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırında donduğu belirtilen bir erkek cesedi bulundu.


Alınan bilgilere göre, Başkale'nin Böğrüpek Mahallesi ile İran sınırındaki Yiğit Dağı eteğinde kalan Liz Deresi yakınlarında bulunan cesedi gören çobanlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemede, 25 yaşlarında olduğu ve donarak öldüğü tahmin edilen erkek cesedinin kaçak bir göçmene ait olduğu tespit edildi. Başkale Devlet Hastanesi morguna kaldırılan ceset, otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - VAN

Başkale, İran, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:06 Kaynak: İHA
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