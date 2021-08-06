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İran sınırında devriye gezen güvenlik güçleri, bitkin haldeki 6 çocuklu Afgan aileye yardım elini uzattı - Son Dakika

İran sınırında devriye gezen güvenlik güçleri, bitkin haldeki 6 çocuklu Afgan aileye yardım elini uzattı

06.08.2021 14:28
İran sınırında devriye gezen güvenlik güçleri, bitkin haldeki 6 çocuklu Afgan aileye yardım elini uzattı, System.String[]

Türkiye-İran sınırında yasa dışı geçişlerin engellenmesi için gece gündüz görev yapan güvenlik güçleri, hudut hattında yakaladıkları düzensiz göçmenlere insani yardımda bulunuyor, çocuklarına da şefkat gösteriyor.

Türkiye- İran sınırında yasa dışı geçişlerin engellenmesi için gece gündüz görev yapan güvenlik güçleri, hudut hattında yakaladıkları düzensiz göçmenlere insani yardımda bulunuyor, çocuklarına da şefkat gösteriyor.

Komşu ülke İran ile en uzun sınıra sahip Van'da, göçmen girişlerinin ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla her türlü önlemi alan güvenlik güçleri, Türkiye'ye geçmek isteyen düzensiz göçmenleri yakalayarak ilgili kurumlara teslim ediyor.

Van ile İran arasındaki 295 kilometrelik sınır hattında devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, Çaldıran bölgesinde insan kaçakçılarının kandırarak 6 çocuğuyla Türkiye sınırında bıraktığı Halmurad Muradi ve Birhan Şerifi çiftini yakaladı.

Açlık ve susuzluktan bitkin düşen aileye su veren, karınlarını doyuran askerler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürdükleri aileyi işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Muradi ve Şerifi çifti de kendilerine yardım eden, çocuklarını kucaklarına alarak su içiren ve karınlarını doyuran askerlere teşekkür etti.

Taliban'ın hem kendisinin hem de eşinin anne ve babasını katlettiğini belirten Şerifi, "Onların zulmünden kaçtık. Bir defa İran'a kaçmayı başardık ancak İranlılar bizi döverek geri gönderdi. Kaçmayı başardık, Türkiye'ye sığındık. Türklerin merhameti tüm dünyaya yayılmış. Çocuklarım yolda ölmek üzereydiler. Bir tanesinin gözleri görmüyor. Başka çaremiz kalmadı." dedi.

Sınır hattındaki duvar örme çalışmaları sürüyor

Sınır hattında yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için modüler duvar örme, hendek kazma ile gözetleme kulelerinin sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Bölgeye takviye olarak özel harekat polislerinin yanı sıra takviye olarak askeri birlikler de sevk edildi.

Özel harekat polisleri, jandarma, hudut ve komando birlikleri ile güvenlik korucuları, sağladıkları koordinasyonla, 295 kilometrelik Van-İran sınırını zırhlı araçlar, drone, termal kamera, İHA ve SİHA'ların da desteğiyle 7 gün 24 saat kontrol altında tutuyor.

Gözetleme ve devriye faaliyetleriyle hududun daha güvenli olması için gece gündüz görev alan güvenlik güçleri, tespit ettikleri yasa dışı geçişlere ve kaçakçılık olaylarına anında müdahale ediyor.

Bölgede aralıksız devam eden duvar örme ve hendek kazma çalışmalarının daha güvenli yürütülebilmesi için Ankara Jandarma İstihkam Komutanlığına bağlı Özel Mayın Arama ve Temizleme (ÖMAT) Tabur Komutanlığı ekipleri, İran sınırı boyunca mayınlı sahaların keşif ve tespitini yaparak, mayın temizlik faaliyeti icra ediyor.

Sağlık ekiplerinin de eşlik ettiği 13'er kişilik 8 Özel Mayın Arama ve Temizleme (ÖMAT) timi, hava şartlarının uygun olduğu günlerde sınır ve iç güvenlik bölgelerine çıkarak, özel kıyafetlerini giyip, mayın arama ve imha çalışmaları yürütüyor.

Sınır güvenliğinin artırılması amacıyla yapılan modüler beton duvar sistemleri güzergahında görev alan ÖMAT timleri, 65 günde detektör köpeklerin de desteğiyle yaklaşık 2 bin 500 mayını imha etti.

Hatay, Iğdır ve Ağrı sınır hattında da daha önce görev alan ekipler, toplam 37 bin mayını imha ederek hudut hattındaki duvar örme çalışmalarının daha güvenli şekilde yürütülmesini sağladı.

"2 yıldır bölgede ciddi bir çalışma yapılıyor"

Vali Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınır hattı boyunca kaçakçılığı önlemek, terörist ve göçmenlerin yurda geçişlerini engellemek amacıyla iki yıldır bölgede önemli çalışmaların yapıldığını söyledi.

6. Hudut Tugayı'nın, 9 tabur, 44 karakol, önceden yapılan 50 kule ve bir yıl içerisinde yapılan 76 lego ve monoblok kuleyle sınır güvenliğini sağladığını belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Son günlerdeki artıştan dolayı Kara Kuvvetlerimiz 2 komanda taburunu, yeni zırhlı araçları ile bölgeye takviye ekip olarak sevk etti. Yine polis özel harekat 35 timlik 750 kişilik ekibini, 50 zırhlı araçla Çaldıran ve Saray ilçelerindeki sınır birliklerine destek amaçlı gönderdi. Jandarmamız ve güvenlik korucularımız da sınırdan geçişleri ve kaçakçılığı önleme faaliyetleri yürütüyor. Elazığ'dan, Bingöl'den, Muş'tan ve Kars'tan da buralara da takviyeli bölükler gönderildi. Modüler duvarımızın yaklaşık 4,5 kilometresi örüldü. Aynı zamanda askeri birliğimiz sınırda hendek kazma çalışmaları yürütüyor. Şu ana kadar 110 kilometrelik, 4 metre derinliğinde, 4 metre genişliğinde, çıkışına jiletli tel çekilecek şekilde hendekler kazıldı."

"Bu yıl yurda giren göçmen sayısı geçen yıldan fazla değil"

İçişleri Bakanlığınca Van-İran sınırına denk gelen 103 gözetleme ve haberleşme kulesinin yapımının sürdüğünü aktaran Bilmez, bunların termal kamera, radar sensör ile uzaktan kumandalı atış sistemleri ile donatılacağını vurguladı.

Örülen duvarla sınır hattı boyunca yol inşa edileceğini ve aydınlatma sistemlerinin kurulacağını ifade eden Bilmez, şöyle konuştu:

"Bu sene yurda giren göçmen sayısı bir önceki yıldan daha fazla değil ama toplumun duyarlılığı sanki daha fazlaymış gibi hissettiriyor. 2 yıl öncesine kadar Van'ın her tarafında göçmen görebilirdiniz. Artık bugün kent merkezinde değiller. Şok evlerini aramaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız 7 gün 24 saat esasına göre arazide, sınırda, köylerde, kent merkezinde, yeni gelişen bölgelerde, şok evlerinde arama yapıyor. Van'da 16 'şok evi' olarak tabir edilen yerin yıkımı gerçekleştirildi. Yani hem askerimiz hem birliklerimiz hem jandarma birliklerimiz hem de PÖH birliklerimiz koordine içinde sınır güvenliği sağlıyor."

"Bölgede 3 terörist etkisiz hale getirildi"

Dronelerden, İHA ve SİHA'lardan da yararlandıklarını belirten Bilmez, "Önceki gece sınır güvenliği için devriye gezen ilimize dışarıdan gelmiş özel harekat polislerimiz, 3 teröristi sınırdan geçmeye çalışırken tespit etti ve çıkan çatışmada etkisiz hale getirdi. Sınırı namus anlayışıyla korumak için bütün ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. İnsan kaçakçılığında en büyük sıkıntımız cezaların caydırıcılığının yeterli olmaması. Sadece 2021'de 900'ün üzerinde organizatöre adli işlem yapıldı. Bunların büyük bir kısmı da tutuklandı. Geçen sene bu suçların katalog suçlar kapsamına alınmasıyla tutuklama kararları çıkıyor ama cezası yetersiz. Başka bir olayda ise yedi defa adli işlem gören bir organizatör sekizinci defa da vefat etti. Onun için bu cezaların daha caydırıcı hale gelmesinin elimizi kolaylaştıracağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İran sınırında devriye gezen güvenlik güçleri, bitkin haldeki 6 çocuklu Afgan aileye yardım elini uzattı
İran sınırında devriye gezen güvenlik güçleri, bitkin haldeki 6 çocuklu Afgan aileye yardım elini uzattı
İran sınırında devriye gezen güvenlik güçleri, bitkin haldeki 6 çocuklu Afgan aileye yardım elini uzattı
İran sınırında devriye gezen güvenlik güçleri, bitkin haldeki 6 çocuklu Afgan aileye yardım elini uzattı
İran sınırında devriye gezen güvenlik güçleri, bitkin haldeki 6 çocuklu Afgan aileye yardım elini uzattı

Güvenlik güçleri, Türkiye, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran sınırında devriye gezen güvenlik güçleri, bitkin haldeki 6 çocuklu Afgan aileye yardım elini uzattı - Son Dakika


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