İran sınırında elektrik arızalarını gidermek için 4 kişilik ekip kuruldu - Son Dakika

İran sınırında elektrik arızalarını gidermek için 4 kişilik ekip kuruldu

HAKKARİ - Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından İran sınırında bulunan Yüksekova'nın Esendere beldesinde elektrik arızalarını gidermek için 4 kişilik ekip kuruldu.

Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, yılladır beldede yaşanan arızalara müdahale etmek için Yüksekova'dan ekip geldiğini belirterek, "Elektrik arızlarını gidermek için Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 4 kişilik bir ekip oluşturuldu. Arıza ekibi belediye hizmet binamızda faaliyet verecekler. Bundan sonraki süreçlerde Esendere beldemizde elektrikle ilgili bir sıkıntımız kalmayacak inşallah" dedi.

VEDAŞ İl Müdürü Salih Eroğuz ise belde ile ilgili bütün sorunları yerinde çözeceklerini belirterek, "Beldemizin artık bir arıza ekibi olacak. Bu anlamda hem bölge hem de genel müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.