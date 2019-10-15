Son Dakika Haberleri: İran sınırında erkek cesedi bulundu
Son Dakika Güncel İran sınırında erkek cesedi bulundu

İran sınırında erkek cesedi bulundu

1 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırında bir erkeğe ait ceset bulundu.

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Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırında bir erkeğe ait ceset bulundu.

Başkale'nin Böğrüpek köyü ile İran sınırındaki Liz Deresi'nde ceset görenler durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemede, 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedin düzensiz bir göçmene ait olduğu tespit edildi.

Başkale Devlet Hastanesi morguna kaldırılan ceset, otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Başkale, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:26 Kaynak: AA
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