Son Dakika Haberleri: İran sınırında erkek cesedi bulundu
Son Dakika 3. Sayfa İran sınırında erkek cesedi bulundu - Son Dakika

İran sınırında erkek cesedi bulundu

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde İran sınırında donarak öldüğü tahmin edilen yabancı uyruklu bir erkek cesedi bulundu.

İran sınırında erkek cesedi bulundu, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde İran sınırında donarak öldüğü tahmin edilen yabancı uyruklu bir erkek cesedi bulundu.


İlçenin İran sınırındaki Kaşkol Mahallesi kırsalında erkek cesedi gören çobanlar, jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarmanın yaptığı arazi arama tarama çalışmaları sırasında mahallenin Sarısu kırsalında donarak öldüğü değerlendirilen bir erkek cesedi bulundu. Yabancı uyruklu olduğu belirlenen kişinin cesedi Başkale Devlet Hastanesine getirilerek, burada yapılan incelemenin ardından otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - VAN

Başkale, İran, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:36 Kaynak: İHA
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