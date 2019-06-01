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İran sınırında karakola saldırı: 2 şehit 8 yaralı

1 saat önce

İran sınırında karakola saldırı: 2 şehit 8 yaralı -Yaralı askerler hastaneye sevk edildiIĞDIR - Iğdır'ın Aralık ilçesi sınırları içerisinde bulunan İran sınırındaki Bülent Aydın Karakolu'na bölücü teröristlerle yapılan saldırıda 2 asker şehit olurken, 5 asker de yaralandı.

İran sınırında karakola saldırı: 2 şehit 8 yaralı
-Yaralı askerler hastaneye sevk edildi
IĞDIR - Iğdır'ın Aralık ilçesi sınırları içerisinde bulunan İran sınırındaki Bülent Aydın Karakolu'na bölücü teröristlerle yapılan saldırıda 2 asker şehit olurken, 5 asker de yaralandı. Operasyonun devam ettiği bölgede terörist grubu kıskaca alan güvenlik güçlerinin içinde bulunduğu zırhlı araç arazide devrilince 3 asker daha yaralandı. Çatışmanın devam ettiği bölgede teröristlerin dar bölgeye sıkıştırıldığı öğrenildi. Bölgeye takviye ekiplerin gönderildiği belirtildi.
Yaralı askerler ambulanslarla Iğdır Devlet hastanesine getirilerek tedavi altına alınırken, güvenlik güçleri hastane çevresinde yoğun güvenlik tedbiri aldı.
İran sınırında karakola saldırı: 2 şehit 8 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:35 Kaynak: İHA
İran, 3. Sayfa
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