Son Dakika Haberleri: İran Sınırında Karla Mücadele Çalışması

İran Sınırında Karla Mücadele Çalışması

43 dakika önce

Van'ın Başkale ilçesinde kardan kapanan mahalle yollarının yeniden açılması için geceli gündüzlü çalışmalar yürütülüyor.

İran Sınırında Karla Mücadele Çalışması, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesinde kardan kapanan mahalle yollarının yeniden açılması için geceli gündüzlü çalışmalar yürütülüyor.

Başkale'nin İran sınırındaki kırsal mahallelerinde karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu İran sınırındaki kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdüren ekipler de zaman zaman zor anlar yaşıyor. Bazı bölgelerde rüzgar ve tipi nedeniyle biriken karın yüksekliği, çalışma yapan iş makinelerinin boyunu aşıyor.

Esenyamaç Mahallesi'ne bağlı Sualtı ve Nenehatun mezralarının yolları, karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu açabildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:51 Kaynak: İHA

Kar, Van, Başkale, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otelin 8'inci Katından Peş Peşe Atlayan İki Turistten Biri Hayatını Kaybetti Bayern Münih'i 3-1 ile Geçen Liverpool, Şampiyonlar Liginde Çeyrek Finale Yükseldi

Sanayi Üretimi Yıllık Bazda Azaldı Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 10:34:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran Sınırında Karla Mücadele Çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]