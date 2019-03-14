İran Sınırında Karla Mücadele Çalışması
43 dakika önce
Van'ın Başkale ilçesinde kardan kapanan mahalle yollarının yeniden açılması için geceli gündüzlü çalışmalar yürütülüyor.
Van
'ın Başkale
ilçesinde kardan kapanan mahalle yollarının yeniden açılması için geceli gündüzlü çalışmalar yürütülüyor.
Başkale'nin İran
sınırındaki kırsal mahallelerinde karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kar
kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu İran sınırındaki kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdüren ekipler de zaman zaman zor anlar yaşıyor. Bazı bölgelerde rüzgar ve tipi nedeniyle biriken karın yüksekliği, çalışma yapan iş makinelerinin boyunu aşıyor.
Esenyamaç Mahallesi'ne bağlı Sualtı ve Nenehatun mezralarının yolları, karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu açabildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:51 Kaynak: İHA
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