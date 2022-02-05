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İran sınırında karlı yolları aşarak aşı çalışması yürütüyorlar - Son Dakika

İran sınırında karlı yolları aşarak aşı çalışması yürütüyorlar

05.02.2022 11:02

Kovid-19'la mücadele kapsamında ikinci doz aşılamada "mavi" kategoriye ulaşan Van'da, sağlıkçılar ağır kış şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

EMRE ILIKAN - Kovid-19'la mücadele kapsamında ikinci doz aşılamada "mavi" kategoriye ulaşan Van'da, sağlıkçılar ağır kış şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Salgınla mücadelenin ilk gününden bu yana hastaların sağlığına kavuşması için fedakarca görev yapan sağlık çalışanları, aşılama oranının artması için ellerinden gelen gayreti gösteriyor.

Kar, tipi ve soğuk havanın etkili olduğu bölgede araçların çıkamadığı yerlere zaman zaman yürüyerek gitmek zorunda kalan ekipler, ev ev, kapı kapı dolaşarak aşılarını yaptırmayanlara ulaşıyor.

İran sınırında bulunan Özalp ilçesinde de İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Ömer Dede, Diyetisyen Muhammed Sadık Ocak, hemşireler Elif Arpacı, Ezgi Çekinel ve Cansu Kazıcı sınır köylerine giderek vatandaşlara aşı yaptı.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı bölgelerde dondurucu soğuğa rağmen fedakarca çalışan ekipler, aşıda mavi kategoriye geçmenin sevincini yaşıyor.

Mahalle sakinleri zorlu koşullara göğüs gererek kendilerine ulaşan sağlık ekibine çay, ekmek ve peynir ikramında bulundu.

"Bölgede çok fazla kar var"

Dr. Dede, AA muhabirine, gece hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü kırsalda yaşayanlara ulaşmak için günün ilk ışıklarıyla mesaiye başladıklarını söyledi.

Kar ve tipi nedeniyle araçların çıkamadığı yerlere zaman zaman yürüyerek gitmek zorunda kaldıklarını belirten Dede, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın ikinci ve üçüncü doz aşılarını yapıyoruz. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Tüm mahallelere gidiyoruz. Kış şartlarında çalışmalarımız zorlu geçiyor. Bölgede çok fazla kar var. Ulaşımda bazen problem yaşayabiliyoruz. Bir mahalleye ayda 7-8 kez gidiyoruz. Vatandaşları evlerinde aşılıyoruz. Aşı olmak istemeyenler de oluyor. Onları aşı olmaya ikna ediyoruz. Toplumsal bağışıklığı sağlamaya çalışıyoruz.

Burada kış uzun sürüyor. Mahallelerde evler arası yollar kapalı bazen kara bata çıka kapı kapı dolaşıyoruz. Ekip arkadaşlarımla zor şartlara rağmen çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz. İkinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak, mavi kategoriye geçtik. Bu kategorinin yakalanmasında büyük bir emek var."

"Aşı olmak istemeyenleri ikna ediyoruz"

Aşı ekibinde görevli hemşire Elif Arpacı ise Kovid-19 ile mücadelede ilk günden bu yana sahada olduklarını, vatandaşların sağlığına kavuşması için çalıştıklarını anlattı.

İlçedeki tüm mahallelere giderek aşı hizmetini vatandaşlara ulaştırmaya çalıştıklarını dile getiren Arpacı, şöyle konuştu:

"Ekip arkadaşlarımızla birlikte özveriyle görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Yazın güneşte, kışın karda hiç fark etmiyor. Şartlar ne olursa olsun aşı oranını yükseltmek, toplumsal bağışıklığı artırmak için her koşulda mücadele ediyoruz. Aracımız bazen kara saplanıyor. Çoğu kez kilometrelerce karlı yolu yürümek zorunda kalıyoruz. Şartlar ne olursa olsun aşılama çalışmasını yapıyoruz. Aşı olmak istemeyenleri ikna ediyoruz."

"Allah onlardan razı olsun"

Kırsal Yarımkaya Mahallesi Muhtarı Abdülhakim Örnek de aşı zamanı gelen kişilerin hava şartlarından dolayı ilçeye gidemediğini ifade ederek, "Burada kış çok çetin geçiyor. İki metreye yakın kar yağdı. Yolumuz kardan dolayı sürekli kapanıyor. Sağlıkçılar ev ev dolaşıp aşı zamanı gelenleri aşılıyor. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

Ekiplerin aşı yaptığı 65 yaşındaki Nazım Sürmeler ise "Aşı için ilçeye gidemiyordum. Mahalle yolumuz kardan dolayı sürekli kapanıyor. Sağlık ekipleri büyük fedakarlık yaparak evimize kadar geldiler. Aşımı yaptılar. Allah sağlık çalışanlarından, devletimizden razı olsun." dedi.

İran sınırında karlı yolları aşarak aşı çalışması yürütüyorlar
İran sınırında karlı yolları aşarak aşı çalışması yürütüyorlar
İran sınırında karlı yolları aşarak aşı çalışması yürütüyorlar

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İran, kar, Van, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran sınırında karlı yolları aşarak aşı çalışması yürütüyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran sınırında karlı yolları aşarak aşı çalışması yürütüyorlar - Son Dakika
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