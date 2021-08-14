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İran sınırında Mehmetçik'ten gelen cevap Bakan Akar'ı memnun etti: Biz buradayken kimse ülkemize giremez - Son Dakika

İran sınırında Mehmetçik'ten gelen cevap Bakan Akar'ı memnun etti: Biz buradayken kimse ülkemize giremez

14.08.2021 14:52
İran sınırında Mehmetçik'ten gelen cevap Bakan Akar'ı memnun etti: Biz buradayken kimse ülkemize giremez, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvveleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile İran hududundaki tedbirlere yönelik incelemeler için bu bölgeye gitti. Sıfır noktasındaki 2 bin 618 rakımlı Kocaçukur Tepe gözetleme mevzisindeki denetlemenin ardından sahanın durumunu soran Mehmetçik, "Biz buradayken ne terörist ne de yasa dışı göçmen ülkemize girebilir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvveleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile İran hududundaki tedbirlere yönelik yerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Tedbirler yerinde denetleniyor! Bakan Akar ve komuta kademesi İran sırında

SIFIR NOKTASINA GİTTİ

Bakan Akar ile Orgeneral Güler ve Avsever, Van Ferit Melen Havalimanı'nda Vali Mehmet Emin Bilmez, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Buradan helikopterle sınır hattı boyunca incelemelerde bulunan Akar ve komutanlar daha sonra sıfır noktasındaki 2 bin 618 rakımlı Kocaçukur Tepe gözetleme mevzisine gitti.

Tedbirler yerinde denetleniyor! Bakan Akar ve komuta kademesi İran sırında

"BİZ BURADAYKEN TERÖRİST DE YASA DIŞI GÖÇMEN DE YURDUMZUA GİREMEZ DEDİ"

Tedbirleri yerinde inceleyen, faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar'a sahadaki durumu sorduğu Mehmetçik, "Biz buradayken ne terörist ne yasa dışı göçmen yurdumuza girebilir." yanıtını verdi. Akar ve komutanlar daha sonra 2 bin 430 rakımlı Hangedik Üs Bölgesi'ne geçti.

Tedbirler yerinde denetleniyor! Bakan Akar ve komuta kademesi İran sırında

TÜRK BAYRAĞINI ÖPEREK TESLİM ALDI

Hudut tekmili alan Bakan Akar, 2. Hudut Bölük Komutanına Türk bayrağı emanet etti. Bölük Komutanı da kendisine emanet edilen Türk bayrağını öperek teslim aldı. Akar ve komutanların bölgedeki inceleme ve denetlemeleri devam ediyor.

Tedbirler yerinde denetleniyor! Bakan Akar ve komuta kademesi İran sırında
İran sınırında Mehmetçik'ten gelen cevap Bakan Akar'ı memnun etti: Biz buradayken kimse ülkemize giremez

Genelkurmay Başkanı, Mehmetçik, Milli, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran sınırında Mehmetçik'ten gelen cevap Bakan Akar'ı memnun etti: Biz buradayken kimse ülkemize giremez - Son Dakika


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