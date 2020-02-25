İran sınırında meydana gelen Ağrı'da hissedildi - Son Dakika

Türkiye- İran sınırında meydana gelen 4.4 büyüklüğünde deprem Ağrı'da hissedildi.

Kandilli Rasathanesinden alınan bilgilere göre, Türkiye-İran sınırında saat 17.14 sıralarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İran sınırında bulunan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde de hissedildi.

(İHA)