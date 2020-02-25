Son Dakika › Güncel › İran sınırında meydana gelen Ağrı'da hissedildi - Son Dakika
İran sınırında meydana gelen Ağrı'da hissedildi
6 saat önce
Türkiye-İran sınırında meydana gelen 4.4 büyüklüğünde deprem Ağrı'da hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:30 Kaynak: İHA
Türkiye- İran sınırında meydana gelen 4.4 büyüklüğünde deprem Ağrı'da hissedildi.
Kandilli Rasathanesinden alınan bilgilere göre, Türkiye-İran sınırında saat 17.14 sıralarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İran sınırında bulunan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde de hissedildi.
(İHA)
Son Dakika Rusya'nın, Türkiye'den domates alım kotasını artırması üretici ve ihracatçıyı sevindirdi Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı ABD'den İran'a destek veren Türkiye'nin de yer aldığı 13 ülkeye yaptırım kararı İran Sağlık Bakanı Yardımcısı'nın ardından Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de koronavirüse yakalandı