İran sınırında su dolu hendekte erkek cesedi bulundu - Son Dakika

İran sınırında su dolu hendekte erkek cesedi bulundu
01.11.2021 10:33
Van'ın Özalp ilçesinde Türkiye-İran sınırında güvenlik amaçlı oluşturulan hendekte erkek cesedi bulundu. Ceset, ekipler tarafınsan sudan çıkarılırken, şahsın kimlik ve uyruk tespiti için çalışmalar devam ediyor.
Van'ın Özalp ilçesinin İran sınırındaki Aşağı Turgalı Mahallesi'nde Tamer Aydın Hudut Karakolu'nda görevli askerler devriye gezerken, güvenlik amaçlı oluşturulan ve yağışlarla birlikte içi su dolan hendekte erkek cesedi buldu.
DÜŞTÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR
Sınırı geçmeye çalışırken düştüğü tahmin edilen kişinin cesedinin çıkarılması için bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hendekten çıkarılan ceset, Özalp Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Ölen kişinin kimlik ve uyruğunun tespiti için çalışma başlatıldı.
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