İran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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İran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem

7 saat önce

İRAN'ın Türkiye'ye sınır Hoy kentinde 5.9 büyüklüğünde sabah meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından saat 19.00'da aynı bölgede ve aynı büyüklükte bir deprem daha meydana geldi.

İran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem, System.String[]

İRAN'ın Türkiye'ye sınır Hoy kentinde 5.9 büyüklüğünde sabah meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından saat 19.00'da aynı bölgede ve aynı büyüklükte bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssüne 8.97 kilometre mesafedeki Van'ın Başkale ilçesi ve diğer ilçelerde deprem yoğun hissedilirken, çevre illerde de paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 19.00'da merkez üssü İran'ın Hoy şehri olan 5.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yerin 6.01 kilometre derinliğinde olan deprem, merkez üssüne 8.97 kilometre mesafedeki, Van'ın Başkale ilçesinde de yoğun şekilde hissedildi. Çevre illerde de paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı ile yaralanma olup olmadığı araştırılıyor. Depremin ardından saat 19.07'de 3.5, saat 19.10'da 3.3, saat 19.13'te 3.9, 19.24'te ise 3.5 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi.

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Haber:  VAN,


Türkiye, Deprem, Sabah, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 07:54 Kaynak: DHA
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