İran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika

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İran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem (2)
6 saat önce
SARSINTILAR SÜRÜYORİran'ın Türkiye'ye sınır Hoy kenti merkezli artçı şoklar devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 08:12 Kaynak: DHA
SARSINTILAR SÜRÜYOR
İran'ın Türkiye'ye sınır Hoy kenti merkezli artçı şoklar devam ediyor. saat 19.24'ten itibaren 19.37'de yine 3.5, ardından 19.39'da 4, 19.42'de 2.9 ve 19.54'te 4.2 ve 19.56'da 4.3 büyüklüklerinde meydana gelen artçı depresmlerin bazı Başiskele ile Van'dan da hissedildi.
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