İran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem (3) - Son Dakika

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İran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem (3)
6 saat önce
BAKAN SOYLU, YARALI DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'ın Hoy şehrinde saat 19.00'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından, afet bölgesine 8.97 kilometre mesafedeki Van'ın Başkale ilçesine geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 08:29 Kaynak: DHA
BAKAN SOYLU, YARALI DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'ın Hoy şehrinde saat 19.00'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından, afet bölgesine 8.97 kilometre mesafedeki Van'ın Başkale ilçesine geldi. Bakan Soylu, Van Başkale Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan depremzedeleri ziyaret etti.
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