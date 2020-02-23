İran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem (3) - Son Dakika

İran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem (3)

7 saat önce

BAKAN SOYLU, YARALI DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'ın Hoy şehrinde saat 19.00'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından, afet bölgesine 8.97 kilometre mesafedeki Van'ın Başkale ilçesine geldi.

İran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem (3), System.String[]

BAKAN SOYLU, YARALI DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'ın Hoy şehrinde saat 19.00'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından, afet bölgesine 8.97 kilometre mesafedeki Van'ın Başkale ilçesine geldi. Bakan Soylu, Van Başkale Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan depremzedeleri ziyaret etti.

Haber: VAN,


Süleyman Soylu, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:07 Kaynak: DHA
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