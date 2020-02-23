İran sınırındaki deprem Vanlıları korkuttu, vatandaşlar dışarı çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran sınırındaki deprem Vanlıları korkuttu, vatandaşlar dışarı çıktı - Son Dakika

İran sınırındaki deprem Vanlıları korkuttu, vatandaşlar dışarı çıktı

19 dakika önce

Akşam saatlerinde İran'nın Khoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Van'da korku dolu anlar yaşattı.

Akşam saatlerinde İran'nın Khoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Van'da korku dolu anlar yaşattı.

İran'ın Khoy kentinde AFAD'ın açıklamalarına göre, saat 19.00'da meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem, Van'da da hissedildi. Korku dolu anlara sebep olan deprem nedeniyle vatandaşlar dışarı kaçtı. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuğunu tedavi etiği sırada depreme yakalanan Adnan Çetin isimli vatandaş korkuyla dışarı kaçtıklarını söyledi. Çetin, "İçeride muayene oluyorduk, oğlumun sonucunu gösterirken baktım, ayaklarımız birden sallanmaya başladı. Doktora dedim kaçalım, deprem oldu, gerçekten iyi sallandık. Çocuklar çok korktu, mahalleyi aradım evdekiler daha çok sallanmış, hemen hiç beklemedik dışarı çıktık, ne yapacağımızı da bilmiyoruz" dedi.

(Murat Başal - Atilla İdiz/İHA)

İran sınırındaki deprem Vanlıları korkuttu, vatandaşlar dışarı çıktı

Deprem, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 07:45 Kaynak: İHA
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