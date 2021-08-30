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İran sınırındaki duvar çalışmaları helikopter kamerasından görüntülendi - Son Dakika

İran sınırındaki duvar çalışmaları helikopter kamerasından görüntülendi

30.08.2021 12:54

İran sınırındaki duvar çalışmaları helikopter kamerasından görüntülendi Sınırdaki duvar çalışmaları devam ederken askerin sınırdaki nöbeti aralıksız sürüyor Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin...

İran sınırındaki duvar çalışmaları helikopter kamerasından görüntülendi

Sınırdaki duvar çalışmaları devam ederken askerin sınırdaki nöbeti aralıksız sürüyor

VAN - Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örülüyor.

Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan ve Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Düzensiz göçmen baskılarının artması üzerine sınır hattı güvenliğinin artırılması amacıyla bölgeye takviye olarak gönderilen askeri birlikler, 7/24 esaslı nöbet tutuyor. Son günlerde özellikle gece karanlığını fırsat bilerek sınırı geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin geçişinin önlenmesi amacıyla alınan önlemler kapsamında, teknolojinin tüm olanaklarından yararlanıyor. Yüklenici firmalarca kurulan beton santrallerinde üretilen 3 metre yüksekliğinde, 2 metre 80 santimetre genişliğinde ve 7 ton ağırlığındaki beton bloklar, iş makineleriyle önceden zemini hazırlanan sınır hattına döşeniyor. Yüksekova- İran sınır hattındaki 43 kilometrelik hatta yapılan modüler duvar çalışmaları tamamlandı. Bölgede yaşa dışı geçişlerin engellenmesi için güvenlik duvarına paralel olarak hendek kazma çalışmaları da yapıldı. Güvenlik güçleri sınır hattında 7/24 nöbet görev yaparken, kaçak geçişlerin olduğu bölgelere sürekli devriye atılıyor. Güvenlik duvarı güzergahında paralel yapılacak hendek ve yolda sınır birlikleri de 7 gün 24 saat devriye gezerek gözetim altında tutacak.

"Birinci etap da mayın temizleme çalışmalarına müteakip duvar çalışmaları başlayacak"

İran sınırının 295 kilometrelik hattını 6 hudut taburu, 3 komando taburu, keşif ve komando bölükleri ve zırhlı araçlarla korumaya çalışılıyor. Bölgede elektro optik kule çalışmaları devam ediyor. 58 gözetleme, 45 haberleşme kulesinin alt ve üst yapı çalışmaları tamamlandı ve test aşamasına gelindi. Bölgede 64 kilometrelik kısımda 3 etap halinde modüler beton duvarı çalışması yapılıyor. Şuanda ikinci etapta 6 kilometrelik bölümde duvar çalışması tamamlandı. Üçüncü etapta da yaklaşık 200 metrelik duvar çalışması başladı. Birinci etap da mayın temizleme çalışmalarına müteakip duvar çalışmaları başlayacak. Kritik bölgelerde duvar, hendek, jiletli tel çekimine ağırlıklı olarak devam ediliyor. 12 sabit yol kontrol noktası, 8 bindirmeli kontrol noktası 65 şok yol kontrol noktasında düzensiz göçmen hareketlerini önlemek için kararlılıkla mücadele ediliyor. Mardin, Elazığ, Kars ve Muş'tan gelen komandolarla faaliyet yürütüyor.

"Bölgede termal kameraların yanı sıra İHA'lar da görev yapıyor"

Güvenlik duvarı çalışmalarının yanı sıra güvenlik güçlerinin gece gündüz sınırı kontrol altında tutuluyor. Son gelişmelerden sonra diğer illerden takviye birlikler burada görev yapan jandarmanın desteğine gönderildi. Bunlar 3'ü komando bölüğü, biri de komando taburu. Emniyet Genel Müdürlüğü de bu bölgeye 50 zırhlı araç ve 35 tim personel desteği verdi. Hem sınırda çalışan yüklenici firmaların güvenliğini sağlamak hem sınır birliklerine destek olmak hem de ikinci hatta görev yapan jandarmaya destek olmak üzere 750 personel bölgeye gönderildi. Bunların 500'ü Çaldıran sektöründe, 250'si de Saray sektöründe görev yapmaktadır. Hem jandarma hem polis hem de sınır birliğimiz uyum içinde ve teknolojinin her seviyesinden İHA, termal kameralardan yararlanarak 'sınır namustur' bilinciyle sınırı tutmaya çalışıyorlar

(EKİP-ŞAK-Y)

İran sınırındaki duvar çalışmaları helikopter kamerasından görüntülendi
İran sınırındaki duvar çalışmaları helikopter kamerasından görüntülendi
İran sınırındaki duvar çalışmaları helikopter kamerasından görüntülendi
İran sınırındaki duvar çalışmaları helikopter kamerasından görüntülendi
İran sınırındaki duvar çalışmaları helikopter kamerasından görüntülendi
İran sınırındaki duvar çalışmaları helikopter kamerasından görüntülendi
İran sınırındaki duvar çalışmaları helikopter kamerasından görüntülendi
İran sınırındaki duvar çalışmaları helikopter kamerasından görüntülendi
İran sınırındaki duvar çalışmaları helikopter kamerasından görüntülendi
İran sınırındaki duvar çalışmaları helikopter kamerasından görüntülendi
İran sınırındaki duvar çalışmaları helikopter kamerasından görüntülendi
İran sınırındaki duvar çalışmaları helikopter kamerasından görüntülendi
İran sınırındaki duvar çalışmaları helikopter kamerasından görüntülendi
İran sınırındaki duvar çalışmaları helikopter kamerasından görüntülendi
İran sınırındaki duvar çalışmaları helikopter kamerasından görüntülendi
İran sınırındaki duvar çalışmaları helikopter kamerasından görüntülendi
İran sınırındaki duvar çalışmaları helikopter kamerasından görüntülendi
İran sınırındaki duvar çalışmaları helikopter kamerasından görüntülendi
İran sınırındaki duvar çalışmaları helikopter kamerasından görüntülendi
İran sınırındaki duvar çalışmaları helikopter kamerasından görüntülendi
İran sınırındaki duvar çalışmaları helikopter kamerasından görüntülendi
İran sınırındaki duvar çalışmaları helikopter kamerasından görüntülendi
İran sınırındaki duvar çalışmaları helikopter kamerasından görüntülendi
İran sınırındaki duvar çalışmaları helikopter kamerasından görüntülendi
İran sınırındaki duvar çalışmaları helikopter kamerasından görüntülendi

Komando, Türkiye, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İran sınırındaki duvar çalışmaları helikopter kamerasından görüntülendi - Son Dakika


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