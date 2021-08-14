İran sınırındaki duvarlar yükseliyor - Son Dakika

İran sınırındaki duvarlar yükseliyor

İran sınırında güvenlik üst seviyeye çıkarıldı

Terör, göçmen ve kaçakçıların geçiş yolu kapanıyor

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez:

"Bu yıl 904 organizatör yakalanmış ve bunların büyük bir kısmı da tutuklanmıştır"

VAN - Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örülüyor. Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan ve Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.