İran sınırındaki Esendere'de elma hasadına başlandı - Son Dakika

HAKKARİ'nin İran sınırındaki Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde elma hasadına başlandı. Hasadı yapılan elmalar, Hakkari ve çevre illerde satılıyor.

Yüksekova'ya bağlı Esendere beldesindeki elma bahçelerinde hasat dönemi başladı. Geçen yıl yaklaşık 300 ton hasadın yapıldığı beldede, bu yıl yaklaşık 400 ton ürün bekleniyor. Üretici Rıdvan Büyüksu, 35 yıldır elma üretimi yaptıklarını, 350 elma ağacından yaklaşık 30 ton hasat beklediğini söyledi. Büyüksu, "Geçimimizi bu yolla sağlıyoruz. Her yıl eylül ve ekim aylarında biz bu elmaların hasatlarıyla uğraşıyoruz. Kırmızı, Sarı, Arap kızı ve Arjantin elmalarını yetiştiriyoruz. Topladığımız elmaları Yüksekova ilçesi, Hakkari merkez ve diğer çevre illere satıyoruz. Kendi işimizi kendimiz yapıyoruz. Bu sene bahçemde yaklaşık 30 ton üretim bekliyorum. Bu sene ağaçlar yüzümüzü güldürdü. Bu yıl çok fazla olduğu için ihale ile satışa sunduk. Kışın yiyecek kadar kendimize bırakıp, diğerlerini ise satıyoruz. Olabildiğince dikkatli bir şeklide dallarından koparmaya çalışıp kasalara dolduruyoruz" dedi.