İran Sınırındaki Güvenlik Önlemleri Basına Anlatıldı

Van- İran sınırında düzensiz göçmenlerin geçişinin önlenmesi için önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Alınan önlemler, düzenlenen basın turuyla gazetecilere anlatıldı.

Sınır programı öncesi gazetecilere, Vali Mehmet Emin Bilmez, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca tarafından bilgi verildi.

Daha sonra program kapsamında karayoluyla Vali Mehmet Emin Bilmez, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Osman Delen ve gazeteciler Çaldıran ilçesinin İran sınırına geldi.

Van ve Ağrı illerinde Türkiye-İran sınırındaki modüler beton duvarı çalışmalarını ve alınan önlemleri inceleyen ve gazetecilere anlatan Vali Bilmez, "Son gelişmelerden sonra diğer illerden takviye birlikler, burada görevli jandarmanın desteğine gönderildi. Bunlar 3'ü komando bölüğü, 1'i de komando taburu. Ama sadece bununla sınırlı değil, Emniyet Genel Müdürlüğümüz de bu bölgeye 50 zırhlı araç ve 35 özel harekat timiyla destek verdi. Jandarmaya destek olmak üzere 750 personel bölgeye gönderildi. Bunların 500'ü Çaldıran'da, 250'si de Saray'da görev yapıyor. Hem jandarma hem polis hem de hudut birliğimiz uyum içinde ve tekknolojinin tüm imkanlarından, İHA ve termal kameralardan yararlanarak 'sınır namustur' bilinciyle görev yapıyor" dedi.

6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul da 295 kilometrelik İran hududunu 6 hudut taburu, 3 komando taburu, keşif ve komando bölükleri ve zırhlı araçlarla korumaya çalıştıklarını, bölgede ilave 2 hudut karakolunun yapımının devam ettiğini söyledi.

Albay Ertuğrul, "Bölgede elektro optik kule çalışmaları devam ediyor. 58 gözetleme, 45 haberleşme kulesinin alt ve üstyapı çalışmaları tamamlandı ve test aşamasına gelindi. Bölgede 64 kilometrelik kısımda 3 etap halinde modüler beton duvarı çalışması yapılıyor. İkinci etabın 6 kilometrelik bölümünde duvar çalışması tamamlandı. Üçüncü etapta da yaklaşık 200 metrelik duvar çalışması başladı. Birinci etapta mayın temizleme çalışmalarına müteakip duvar çalışmaları başlayacak. Kritik bölgelerde duvar, hendek, jiletli tel çekimine ağırlıklı olarak devam ediliyor. "

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Osman Delen ise "Hudut birliklerinin hemen gerisinde güvenlik korucularından, komandolarımızdan ve iç güvenlik timlerimizden oluşan 54 unsurla beraber, 12 sabit yol kontrol noktası, 8 bindirme kontrol noktası ve 65 şok yol kontrol noktasında kararlılıkla tedbirleri uyguluyoruz" diye konuştu.

İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Türkiye-İran sınırında yasadışı geçişlerin engellenmesi için güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını belirterek, geçen yıl 505 bin 375, bu yıl da şu ana kadar 280 bin 374 düzensiz göçmenin ülkeye giriş yapmaya çalışırken engellendiği bilgisini verdi. Genel Müdür Kırbıyık şöyle konuştu:

"Planlanan 242 kilometre güvenlik duvarı bulunuyor. Bunun 156. 5 kilometrelik kısmı tamamlandı. Ağrı'da 84 kilometrelik sınırımız var. 82 kilometresinde güvenlik duvarı imalatı tamamlandı. Bu yıldan itibaren ağırlık verdiğimiz ilimiz Van. 64 kilometrelik bir çalışma başlattık. Hakkari ilimizde doğal engeller var. Risk gördüğümüz 40 kilometrelik bir alanda duvar yapılması planlandı. Burada da 16 kilometrelik kısım tamamlandı. Duvar bulunmayan alanlarda kanal, hendek kazılması ve tel çit çekilmesi gibi geçici tedbirler alınıyor. Bölgedeki kolluk kuvvetlerinin sayısı da arttırıldı. Düzensiz göçe karşı Ağrı, Hakkari, Van illerinde 1024 Özel Harekat polisi görev alıyor. Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri Van ilimizin 85 noktasında düzenli olarak her gün kontrol faaliyeti yürütmekte. "

Askerlerin mayın taraması yaptığı bölgede de incelemede yapıldıktan sonra gazeteciler helikopterle sınır duvarı ve önlemleri havadan görüntüledi.

Basın turu programı kapsamında, gazeteciler Göçmean Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Ön Kabul Merkezi ile Göç İdaresi Kurubaş Geri Gönderme Merkezinde düzensiz göçmenlere yönelik yapılan işlemleri de görüntüledi.