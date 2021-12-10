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İran sınırındaki ilçede atıl arazi Millet Bahçesi'ne dönüştürüldü - Son Dakika

İran sınırındaki ilçede atıl arazi Millet Bahçesi'ne dönüştürüldü

10.12.2021 11:14
İran sınırındaki ilçede atıl arazi Millet Bahçesi'ne dönüştürüldü

Van'ın İran sınırındaki Saray ilçesinde atıl durumdaki 36 dönümlük arazi, içinde spor alanları, çocuk oyun grupları, kameriyeler, park alanları ve sosyal tesislerin bulunduğu Millet Bahçesi'ne dönüştürüldü.

Van'ın İran sınırındaki Saray ilçesinde atıl durumdaki 36 dönümlük arazi, içinde spor alanları, çocuk oyun grupları, kameriyeler, park alanları ve sosyal tesislerin bulunduğu Millet Bahçesi'ne dönüştürüldü.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediye, hayata geçirdiği projelerle ilçenin daha modern bir görünüme kavuşturulmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kapıköy Sınır Kapısı ile Türkiye'nin İran'a açılan en önemli noktalarından biri olan 21 bin nüfuslu ilçede, ilk etapta çarşı merkezinde eskiyen 63 dükkanı yıkan belediye, yerine Selçuklu mimarisiyle yeni iş yerleri yaptırdı.

Daha sonra ilçede atıl durumdaki 36 dönümlük araziyi Millet Bahçesi'ne dönüştüren belediye, söz konusu alana havuz, açık hava amfi, su değirmeni, spor alanları, çocuk oyun grupları, kameriyeler, park alanları ve sosyal tesis inşa etti.

Vatandaşların aileleriyle zaman geçirebilmeleri için her türlü detayın planlandığı Millet Bahçesi sayesinde, İran'dan gelen turistlerin yolculuk sırasında dinlenebilecekleri sosyal tesis ihtiyacı da karşılanmış oldu.

"Kaynaklar vatandaşın hizmeti için kullanıldı"

Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, AA muhabirine, geçen yıl ilçede kapsamlı bir kentsel dönüşüm çalışması başlatarak depreme dayanaksız binaların yerine daha sağlam yapılar inşa ettiklerini söyledi.

Sanayi sitesi ile metruk yapıların yerine inşa edilen yeni iş yerlerinin yakın zamanda hizmete açılacağını belirten Ataman, "İlçemizde en büyük eksiklerden biri sosyal tesisti. Millet Bahçesi'nin içinde 600 metrekarelik bir sosyal tesis inşa ederek bu eksikliği giderdik. İnsanlar burada güzel zaman geçirebilecekler. Sınır kapımızdan gelen İranlı turistler burayı kullanarak kentin ekonomisine katkı sunacak." dedi.

Projelerin tamamlanmasıyla ilçenin çehresinin değişeceğini dile getiren Ataman, eğitim ve tarım alanında yaptıkları hizmetlerle toplamda 30 milyon liralık yatırımı ilçeye kazandırdıklarını kaydetti.

Ataman, şöyle devam etti:

"Belediyemizin tüm imkan ve kaynaklarını asıl sahibi olan vatandaşlarımız için kullandığımızda nelerin de değişeceğini hep beraber görüyoruz. Yatırımlarımıza devam edeceğiz. Gelecek yıl bambaşka bir ilçe bizi karşılayacak. Saray, yeniden inşa ediliyor. Bunu yaparken de öz kaynaklarımızı kullandık ve devletimizin kurumlarından destek aldık. Projeler için borçlanmaya ihtiyaç olmadı. Kalan projelerimizi de belediyemizi borçlandırmadan bitirmeyi hedefliyoruz."

"Daha önce ilçemiz köy gibiydi"

İlçe esnafından Bedrettin Birtane de yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi.

Birtane, "Yıllardır böyle hizmet görmedik. Her konuda kaymakamımızın yanındayız, onu takdir ediyoruz. Bu şehir baştan var edildi. Bizim için umut ışığı oldu." diye konuştu.

Saray sakinlerinden Yaver Nam ise ilçenin en ücra mezralarından birinde yaşadığını, belediyenin orada bile güzel hizmetlere imza attığını ifade etti.

Yatırımlarla ilçenin daha güzel bir görünüme kavuştuğunu anlatan Nam, "İlçemiz daha önce köy gibiydi. Şimdi modern bir şehir gibi. Tarihinde ilk kez bu kadar yatırım ve hizmeti bir arada görüyoruz. Halk olarak çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

İlçenin genç nüfusundan Hamza Gürsün de Saray'da daha önce sosyal alanlar olmadığına dikkati çekerek, "Şimdi sosyal alanlar kuruluyor. Öğrencilere ders çalışabilecekleri alanlar oluşturuluyor. Daha önce bu hizmeti alamıyorduk. Kaymakamımıza teşekkür ederiz." şeklindeki görüşlerini paylaştı.

Hisarcık, oyunlar, Saray, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran sınırındaki ilçede atıl arazi Millet Bahçesi'ne dönüştürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran sınırındaki ilçede atıl arazi Millet Bahçesi'ne dönüştürüldü - Son Dakika
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