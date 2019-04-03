İran Sınırındaki Kaplıcanın Turizme Kazandırılması Talebi

İran sınırındaki kaplıcanın turizme kazandırılması talebiHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde bulunan kaplıcanın turizme kazandırılması isteyen vatandaşlar, suyun şifalı olduğunu söylediler.

İran sınırındaki kaplıcanın turizme kazandırılması talebi



HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde bulunan kaplıcanın turizme kazandırılması isteyen vatandaşlar, suyun şifalı olduğunu söylediler.

Esendere beldesine bağlı Akpınar köyündeki kaplıcalar, vatandaşların akınına uğruyor. İran sınırındaki köyün sakinleri, kaplıcanın turizme kazandırılmasını ve üst tarafındaki caminin onarılarak hizmete açılmasını talep ediyor. Halk arasında yüz sene önce burada bir evliyanın yaşadığına inanıldığını kaydeden Faris Mutlu isimli köy sakini, "Evliya burada daima namaz kılıyordu. Türbesi yol üstündedir. Burada cami yapıldı. Heyelan geldi ve cami çöktü. Caminin içi kum dolu şimdi" dedi.

Kaplıca suyunun şifalı olduğunu belirten Mutlu, "Yazın vatandaşlar geliyor ve buradan su alıyorlar. Şimdi sıcaktır, yazın da soğuktur. Şimdi hava soğuk, ama suyun içine girebilirsiniz. Bu su içilebiliyor. Evde de bu suyu kullanıyorlar. Yazın çok kişi geliyor. Yüksekova'dan, Hakkari'den, Van'dan gelenler oluyor. Bu su çok şifalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaplıcanın üst kısmındaki caminin onarılmasını ve kaplıcanın turizme kazandırılmasını talep eden Mutlu, "Bu köyde cami yapılması lazım. Şimdi cami kapalıdır. Camimiz yok. Yetkililerden cami yapmaları için talepte bulunuyoruz. Buranın turizme kazandırılmasını da istiyoruz. Çok minnettar oluruz" diye konuştu.

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