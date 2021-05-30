İran sınırındaki köy çocuklarının hayallerini gerçekleştirdiler - Son Dakika

YOLLARDA Sevgi Dağıtanlar Derneği gönüllüleri,

Türkiye'nin dört bir yanından bağışçıların destekleriyle aldıkları hediyeleri, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı İran sınırındaki Kızılkaya köyüne getirip, çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürdüler.

Pandemi öncesi başlattıkları 'Hayallerin Peşindeyiz' projesi kapsamında Doğubayazıt - İran sınırında bulunan Kızılkaya köyünde yaşayan çocuklardan kendilerine hayallerini anlatan mektuplar yazmalarını isteyen Yollarda Sevgi Dağıtanlar Derneği (YolSevDer) gönüllüleri, çocukların mektuplarında yazdıkları hediyeleri bağışçılarının desteği ile alarak köyün yolunu tuttu. Temin ettikleri bisiklet, pasta, kırtasiye malzemesi ve çeşitli hediyelerle birlikte Kızılkaya köyüne giden dernek gönüllüleri, köy okulunda bir araya geldikleri çocuklara hediyelerini vererek onları sevindirdi.Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Gölge Kaya, "Yollarda Sevgi Dağıtanlar Derneği olarak Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı İran sınırında bulunan Kızılkaya köyüne geldik. Zamanında biz burada bulunan yaklaşık 200 köy çocuğundan hayallerini anlatan mektuplar istemiştik. Çocuklar bizlere gönderdikleri mektuplarında bisiklet, atkı, bere, kitap, kırtasiye malzemesi gibi çeşitli hediyeler istediler. Çocukların derneğimize göndermiş olduğu mektuplar doğrultusunda onların hayallerini, 'Hayallerin Peşindeyiz' projemiz ile gönüllülerimiz ve destekçilerimizin desteği ile köye gelerek gerçekleştirmeye çalıştık" dedi.'AMAÇ HAYALLERİNE DOKUNABİLMEKTİ'Buradaki esas amacın çocuklarn eksikliklerini giderebilmek olduğunu ifade eden Kaya, "Bizlerin kolayca ulaşabildiği ancak onların zorluklarla ulaşabildiği materyalleri onlara ulaştırabilmek ve bir çocuğun hayallerine dokunabilmekti. Batıdan doğuya bir sevgi götürebilmekti. Biz de bu kapsamda bunu gerçekleştirdik. Destek veren tüm grup üyelerimize ve arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz."Pandemi öncesinde hayallerini anlatan mektuplarda, istedikleri hediyeleri dernek üyelerinden teslim alan ve onlarla birlikte müzik eşliğinde oyunlar oynayıp eğlenceli vakit geçiren köy çocuklarından Esra Tilaver ise çok mutlu olduklarını söyledi.