İran Sivil Havacılık Ajansı: Tahran'da düşen uçak füzeyle vurulmadı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran Sivil Havacılık Ajansı: Tahran'da düşen uçak füzeyle vurulmadı - Son Dakika Dünya

İran Sivil Havacılık Ajansı: Tahran'da düşen uçak füzeyle vurulmadı

6 saat önce

İran Sivil Havacılık Ajansı Başkanı Ali Abedzadeh, geçtiğimiz günlerde Tahran açıklarında düşen Ukrayna Havayolları'na ait uçağın füzelerle vurulduğu söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi

İran Sivil Havacılık Ajansı: Tahran'da düşen uçak füzeyle vurulmadı, System.String[]

İran Sivil Havacılık Ajansı Başkanı Ali Abedzadeh, geçtiğimiz günlerde Tahran açıklarında düşen Ukrayna Havayolları'na ait uçağın füzelerle vurulduğu söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.


Abedzadeh, kaza sonrası uçaktaki kara kutunun Ukrayna, Fransa, uçağın üretici firması Boeing ve İranlı yetkililer tarafından inceleneceğinin altını çizdi. Abedzadeh, uçağın düşmesiyle alakalı ABD'nin elinde bilgi varsa paylaşması gerektiğini belirterek, İran'daki teknolojinin kara kutudaki bilgileri elde etmeye yeterli olduğunu söyledi.

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Tahran, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:21 
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