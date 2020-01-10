İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade düzenlediği basın toplantısında İran'ın kara... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade düzenlediği basın toplantısında İran'ın kara... - Son Dakika

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade düzenlediği basın toplantısında İran'ın kara...

6 saat önce

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade düzenlediği basın toplantısında İran'ın kara kutuda inceleme yapabilecek teknik düzeye sahip olduğunu belirterek, "Eğer kara kutu bir zarar görmüşse kara kutunun okunma işlemi başka bir ülkede yapılabilir" dedi.

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade düzenlediği basın toplantısında İran'ın kara..., System.String[]

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade düzenlediği basın toplantısında İran'ın kara kutuda inceleme yapabilecek teknik düzeye sahip olduğunu belirterek, "Eğer kara kutu bir zarar görmüşse kara kutunun okunma işlemi başka bir ülkede yapılabilir" dedi. - TAHRAN

İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:47 Kaynak: İHA
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