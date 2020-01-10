İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade düzenlediği basın toplantısında İran'ın kara... - Son Dakika

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İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade düzenlediği basın toplantısında İran'ın kara...
6 saat önce
İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade düzenlediği basın toplantısında İran'ın kara kutuda inceleme yapabilecek teknik düzeye sahip olduğunu belirterek, "Eğer kara kutu bir zarar görmüşse kara kutunun okunma işlemi başka bir ülkede yapılabilir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:47 Kaynak: İHA
İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade düzenlediği basın toplantısında İran'ın kara kutuda inceleme yapabilecek teknik düzeye sahip olduğunu belirterek, "Eğer kara kutu bir zarar görmüşse kara kutunun okunma işlemi başka bir ülkede yapılabilir" dedi. - TAHRAN
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