İran Sivil Havacılık Kurumu: Füze isabet etseydi uçağın o an patlaması gerekirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Sivil Havacılık Kurumu: Füze isabet etseydi uçağın o an patlaması gerekirdi - Son Dakika

İran Sivil Havacılık Kurumu: Füze isabet etseydi uçağın o an patlaması gerekirdi

6 saat önce

İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza İnceleme Komisyonu Başkanı Hasan Rızayifer, Tahran'da dün düşen Ukrayna Havayollarına ait uçağın roket ya da füze tarafından vurulduğu iddiasını yalanlayarak, kazadan önce pilotun havalimanına dönmeye çalıştığını belirtti.

İran Sivil Havacılık Kurumu: Füze isabet etseydi uçağın o an patlaması gerekirdi, System.String[]

İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza İnceleme Komisyonu Başkanı Hasan Rızayifer, Tahran'da dün düşen Ukrayna Havayollarına ait uçağın roket ya da füze tarafından vurulduğu iddiasını yalanlayarak, kazadan önce pilotun havalimanına dönmeye çalıştığını belirtti.

Rızayifer, İran resmi ajansı IRNA'da yer alan açıklamasında, uçağın pilot havalimanına dönmeye çalıştığı sırada düştüğünü, dolayısıyla "füzeyle vuruldu" iddiasının doğru olmadığını belirtti.

Söz konusu iddianın Kaza İnceleme Komisyonunun özel toplantısında ele alındığını ve geçersiz olduğu görüşüne varıldığını aktaran Rızayifer: "Eğer roket ya da füze isabet etseydi uçağın o anda patlaması gerekirdi. Dolayısıyla uçak dönüşe geçemezdi. Oysa pilot, uçağı kontrol edebilmek ve düşmekten kurtarmak için havalimanına dönmeye çalışıyordu." diye konuştu.

Sosyal medyada paylaşılan "kazanın yaşandığı bölgede füze başlığı bulunduğu" yönündeki fotoğrafın gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Rızayifer, şunları kaydetti:

"Bu fotoğrafı reddediyoruz. Bu fotoğraf, ilk defa yabancı bir internet sitesinde ve twitter hesabında yayınlanmıştır. İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza İnceleme Komisyonu Başkanı olarak bunu yayınlayan twitter hesabıyla konuştum. Onlar da sitelerinde fotoğrafı güvenilir olmayan bir kaynaktan aldıklarını açıkladı. Kaza yerinde hiçbir füze parçasına rastlanmamıştır."

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, dün sabah kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'den İran'a "ön koşulsuz müzakere" teklifi
İran'da düşen uçakla ilgili peş peşe son dakika açıklamaları: Füzeyle düşürüldü ABD üslerine yapılan saldırıların ardından Trump'tan İran'a yeni yaptırımlar New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti

Son Dakika Haberleri
01:21 Nazilli'de 1 haftadır kayıp olan kişi ağaca asılı halde bulundu - Son Dakika
01:10 Nijer'de teröristlerce askeri kampa düzenlenen saldırıda 25 asker öldü - Son Dakika
01:07 Diyarbakır'da 6 kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelisi Niğde'de yakalandı - Son Dakika
01:02 Pompeo, Stoltenberg ve Abdulmehdi ile "İran'ı" görüştü - Son Dakika
00:58 İki katlı evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
00:32 Erdoğan'ı isyan ettiren kararın mağduru Berfin Özek'ten Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ilk yorum - Son Dakika
00:28 New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 01:23:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İran Sivil Havacılık Kurumu: Füze isabet etseydi uçağın o an patlaması gerekirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]