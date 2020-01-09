İran Sivil Havacılık Kurumu: Füze isabet etseydi uçağın o an patlaması gerekirdi - Son Dakika

İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza İnceleme Komisyonu Başkanı Hasan Rızayifer, Tahran'da dün düşen Ukrayna Havayollarına ait uçağın roket ya da füze tarafından vurulduğu iddiasını yalanlayarak, kazadan önce pilotun havalimanına dönmeye çalıştığını belirtti.

Rızayifer, İran resmi ajansı IRNA'da yer alan açıklamasında, uçağın pilot havalimanına dönmeye çalıştığı sırada düştüğünü, dolayısıyla "füzeyle vuruldu" iddiasının doğru olmadığını belirtti.

Söz konusu iddianın Kaza İnceleme Komisyonunun özel toplantısında ele alındığını ve geçersiz olduğu görüşüne varıldığını aktaran Rızayifer: "Eğer roket ya da füze isabet etseydi uçağın o anda patlaması gerekirdi. Dolayısıyla uçak dönüşe geçemezdi. Oysa pilot, uçağı kontrol edebilmek ve düşmekten kurtarmak için havalimanına dönmeye çalışıyordu." diye konuştu.

Sosyal medyada paylaşılan "kazanın yaşandığı bölgede füze başlığı bulunduğu" yönündeki fotoğrafın gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Rızayifer, şunları kaydetti:

"Bu fotoğrafı reddediyoruz. Bu fotoğraf, ilk defa yabancı bir internet sitesinde ve twitter hesabında yayınlanmıştır. İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza İnceleme Komisyonu Başkanı olarak bunu yayınlayan twitter hesabıyla konuştum. Onlar da sitelerinde fotoğrafı güvenilir olmayan bir kaynaktan aldıklarını açıkladı. Kaza yerinde hiçbir füze parçasına rastlanmamıştır."

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, dün sabah kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişi hayatını kaybetmişti.