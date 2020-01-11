İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza İnceleme Komisyonu Başkanı Hasan Rızaifer, Ukrayna'ya ait... - Son Dakika

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İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza İnceleme Komisyonu Başkanı Hasan Rızaifer, Ukrayna'ya ait...
6 saat önce
İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza İnceleme Komisyonu Başkanı Hasan Rızaifer, Ukrayna'ya ait düşürülen yolcu uçağının kara kutusunun okunması için İran'da yeterli imkanların bulunmadığını belirterek kara kutunun Fransa'ya gönderileceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:53 Kaynak: İHA
İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza İnceleme Komisyonu Başkanı Hasan Rızaifer, Ukrayna'ya ait düşürülen yolcu uçağının kara kutusunun okunması için İran'da yeterli imkanların bulunmadığını belirterek kara kutunun Fransa'ya gönderileceğini söyledi. - TAHRAN
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