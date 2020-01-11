İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza İnceleme Komisyonu Başkanı Hasan Rızaifer, Ukrayna'ya ait... - Son Dakika
Son Dakika Politika İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza İnceleme Komisyonu Başkanı Hasan Rızaifer, Ukrayna'ya ait... - Son Dakika

İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza İnceleme Komisyonu Başkanı Hasan Rızaifer, Ukrayna'ya ait...

6 saat önce

İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza İnceleme Komisyonu Başkanı Hasan Rızaifer, Ukrayna'ya ait düşürülen yolcu uçağının kara kutusunun okunması için İran'da yeterli imkanların bulunmadığını belirterek kara kutunun Fransa'ya gönderileceğini söyledi.

İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza İnceleme Komisyonu Başkanı Hasan Rızaifer, Ukrayna'ya ait..., System.String[]

İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza İnceleme Komisyonu Başkanı Hasan Rızaifer, Ukrayna'ya ait düşürülen yolcu uçağının kara kutusunun okunması için İran'da yeterli imkanların bulunmadığını belirterek kara kutunun Fransa'ya gönderileceğini söyledi. - TAHRAN

Ukrayna, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:53 Kaynak: İHA
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