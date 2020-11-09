İran sokakları Biden'ın yaptırımları kaldıracağından umutlu - Son Dakika

İran sokakları Biden'ın yaptırımları kaldıracağından umutlu

09.11.2020 12:19

İran'da halk, ABD başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'ın yaptırımları kaldırmasından ve ekonomiye yeniden hareketlilik gelmesinden umutlu görünüyor.

İran'da halk, ABD başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'ın yaptırımları kaldırmasından ve ekonomiye yeniden hareketlilik gelmesinden umutlu görünüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan ayrılıp 7 Ağustos'ta Tahran'a yönelik yaptırımları hayata geçirmesiyle 2.5 yıldır zor günler geçiren İran halkı, ABD'de seçimleri kazanan Biden'ın ambargoları kaldırmasını bekliyor.

AA muhabiri, 4 Kasım 1979 yılında işgal edilen ve şu anda Devrim Muhafızları Ordusu tarafından kullanılan ABD'nin Tahran Büyükelçiliği önünde ABD'de 59. başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat Joe Biden'dan beklentilerine dair halka mikrofon uzattı.

"Biden döneminde şartlarımızın kesinlikle daha iyi olacağını düşünüyorum"

Tahranlı öğrenci Sümeyye Kazımi ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle halkın önemli bir kısmının geçim sıkıntısı yaşadığını belirterek, "Biden döneminde ekonomik şartlarımızın kesinlikle daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü ABD seçimleri Haziran 2021'deki İran seçimlerini de etkileyecektir. Halk ekonomik açıdan çok zor durumda ve bu Biden ile biraz düzelecektir." diye konuştu.

Yeni süreçte devlet yöneticileri ve halkın birbirine yardımcı olması gerektiğini söyleyen Kazımi, "Biz öğrenciyiz ve ekonominin geleceği bizim için çok önemlidir. Biden'ın gelişiyle İran'daki ekonomik sıkıntılar bir nebze aşılacaktır. Döviz kurunun düşmesi bizim için önemli." görüşlerini paylaştı.

Şehir içinde bisikletle yolculuk yapan emekli İrec Hüseyni de İran'ın ABD ile yeniden müzakere yapmasını ve sorunları çözmesini isteyerek, şöyle konuştu:

"ABD seçimlerinin İran'a etkisi olacaktır. Trump'ın kalmasını hiç istemiyordum, çünkü her şeyi birbirine kattı. Biden'ın yaklaşımı ile hayırlı sonuçlar alınacağını düşünüyorum. Yaptırımların üzerimizdeki etkisi çok olumsuzdu. Bunların ilişki kurularak aşılması önemlidir."

"Biden döneminde ülkenin geleceğinden ümitvar olabiliriz"

Öğrenci Hasan Sasani de Biden ile Trump arasında fark olduğunu savunarak, şunları söyledi:

"Trump'ta düşmanlık vardı ve başka ülkeleri ele geçirmek istiyordu fakat Biden'ın böyle bir tutumunun olmadığını düşünüyorum. Biden döneminde ülkenin geleceğinden ümitvar olabiliriz. Eğer müzakere yapılır ve yeni anlaşma sağlanırsa şartların daha da iyi olacağına inanıyorum. ABD ile müzakere yaparsak ve ilişki kurulursa bu ülkemiz için çok daha iyi olur. Kendimizi dünyadan izole edemeyiz. Başka ülkelerle de ilişki kurmalıyız."

Din adamı muhafazakar Seccad Hücceti ise ABD'deki yöneticilere güvenmediklerini ve hangisinin başkan olduğunun kendileri için önemli olmadığını kaydetse de yeni başkanın farklı bir politika izleyeceğini şu sözlerle ifade etti: "Trump vahşiydi Biden biraz daha uysal. Biden, Barack Obama'nın yardımcısıydı ve İran'a yönelik en ağır yaptırımlar onların döneminde oldu. Biden, Trump'a göre baskıları biraz daha azaltacaktır fakat yine de yabancılara güvenmemeliyiz."

İran sokakları Biden'ın yaptırımları kaldıracağından umutlu
İran sokakları Biden'ın yaptırımları kaldıracağından umutlu
İran sokakları Biden'ın yaptırımları kaldıracağından umutlu
İran sokakları Biden'ın yaptırımları kaldıracağından umutlu

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Joe Biden, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran sokakları Biden'ın yaptırımları kaldıracağından umutlu - Son Dakika


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