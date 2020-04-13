İran son 2 haftanın en düşük korona virüs vakasını gördü - Son Dakika

İran'da son 2 haftanın en düşük korona virüsü vakası kayıtlara geçerken 30 Mart'ta 3 bin 186 olan vaka sayısı bugün bin 617'ye geriledi.

İran'da korona virüsünün ilk görüldüğü 19 Şubat tarihinden bu yana her gün vaka sayısında büyük artış görülürken Nisan ayının başlamasıyla beraber vaka sayısında düşüş yaşanmaya başladı. İran'da Covid-19 vakaları geçtiğimiz 30 Mart'ın son 24 saat verilerine göre 3 bin 186 olarak açıklanırken, Nisan ayı ile birlikte vaka sayılarında düşüş yaşandı ve 1 Nisan'da kayıtlara geçen yeni vaka sayısı 2 bin 987 olarak bildirildi.

İran Sağlık Bakanlığı, 1 Nisan'da 24 saat içerisindeki Covid-19 vakasını 2 bin 987 olarak açıklarken ve bu sayı bugün bin 370 gerileyerek bin 617'ye düştü.

Ülkede Nisan ayı ile birlikte Covid-19 vakalarında yaşanan düşüşün son 2 haftadır devam etmesi, korona virüsünün kontrol altına alınması umutlarını arttırdı. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, Covid-19 aşısının 1 yıl sonra üretilebileceğini belirterek, "Ancak korona virüsü ile mücadelemiz önümüzdeki aylar ve haftalarda daha kolay ve etkili olacak" dedi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ise ülkedeki Covid-19 salgınını Mayıs sonuna kadar kontrol altına almayı hedeflediklerini açıklamıştı. Nemeki, "Henüz hastalığı kontrol altına alabilmiş değiliz. Hastalığın üzerimize gelmesini beklemek yerine biz, yaptığımız çok sayıdaki testlerle hastalığın üzerine gidiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 111 can kaybı daha yaşanırken ülke genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 585, vaka sayısı ise 73 bin 303 olarak açıklandı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)