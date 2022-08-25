İran'da ilk kez Süper Lig maçında tribünler kadınlara açıldı

İran Spor ve Gençlik Bakanlığı Güvenlik Genel Müdürü Mecid Şehidi, kadınların, Süper Lig maçlarını tribünden seyretme yasağının kaldırıldığını duyurdu.

İran medyasına göre, Şehidi, bugün başkent Tahran'daki Azadi Stadyumu'nda İstiklal-Misi Kerman takımları arasında oynanacak futbol maçına kadın seyircilerin de katılımını sağlamak üzere tüm hazırlıkların yapıldığını söyledi.

"İlk kez Süper Lig maçlarından biri kadın seyircilerin katılımıyla gerçekleştirilecek." diyen Şehidi, gerekli düzenleme ve tadilatlar yapıldıktan sonra diğer stadyumlara da kadın taraftarların alınacağını dile getirdi.

Şehidi, Süper Lig maçlarında kadın seyirci sayısını artırmayı planladıklarını ifade etti.

Azadi Stadyumu'nda bugünkü müsabakayı izlemek üzere 28 bin taraftarın yer alacağı tribünlerde kadınlara 500 bilet ayrıldığı belirtiliyor.

Mavi Kız'dan 3 yıl sonra tribünler kadınlara açıldı

İran'da en çok taraftara sahip takımlardan İstiklal futbol takımının kadın taraftarı Seher Hudayari, Mart 2019'da takımının Asya Şampiyonlar Ligi'nde Birleşik Arap Emirlikleri'nden El Ayn'la oynayacağı maçı seyretmek için Tahran'daki Azadi Stadyumu'na kılık değiştirerek girmeye çalıştığı sırada engellenmiş ve gözaltına alınmıştı. Çıkarıldığı mahkemede hapse mahkum edilen Hudayari, karara tepki göstererek kendini ateşe vermişti.

Kaldırıldığı hastanede yüzde 90 yanık teşhisi konulan Hudayari hayatını kaybetmişti. İstiklal Kulübü'nün forma rengi nedeniyle "Mavi Kız" olarak anılan Hudayari, 29 yaşındaydı.