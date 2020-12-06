İran, Süleymani'nin halefi general Kaani'nin Bağdat ziyaretini doğruladı - Son Dakika

İran, Süleymani'nin halefi general Kaani'nin Bağdat ziyaretini doğruladı

06.12.2020 01:43
İran, Süleymani'nin halefi general Kaani'nin Bağdat ziyaretini doğruladı, System.String[]

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin geçtiğimiz günlerde Bağdat'a gelerek, ülke yetkilileri ve Şii milis liderlerle görüştüğü iddialarını doğrulayarak, ülke liderleriyle bir araya geldiğini söyledi.

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin geçtiğimiz günlerde Bağdat'a gelerek, ülke yetkilileri ve Şii milis liderlerle görüştüğü iddialarını doğrulayarak, ülke liderleriyle bir araya geldiğini söyledi.

Mescidi, Bağdat'ta el-Alem Televizyon kanalına verdiği mülakatta, Kaani'nin 21 Kasım'daki Bağdat ziyareti iddialarını doğruladı ve konuyla ilgili detaylar hakkında bilgi verdi.

Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınlarında ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin halefi olan Kaani'nin Bağdat'ta Başbakan Mustafa el-Kazımi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Şii milis liderler ve diğer siyasi grup yetkilileriyle görüştüğünü ifade eden Mescidi, Kaani'nin Iraklı liderlerle güvenlik ve ekonomik ilişkileri değerlendirdiğini söyledi.

Mescidi, Irak'taki Şii milis güçlerle İran'ın bağına da işaret ederek, "Irak'taki tüm siyasi parti liderleri ve direniş güçleri (Şii milis yapılar) İran ile olumlu ilişkilere sahip. Kimse de bu gerçeği inkar edemez. İran'ın politikası ise, bu grupların (milis yapıların) içişlerine karışmamak yönündedir ancak kendileri bizimle istişare etmeyi ve Kaani'nin görüşünü öğrenmeyi yeğliyor. Aynı zamanda kendi bakış açılarını da bize ifade ediyorlar ki bu da normal bir durum." şeklinde konuştu.

İran'ın Irak hükümetini zayıflatma amacı olmadığını savunan Büyükelçi, mevcut hükümetle ilişkileri güçlendirmekten yana olduklarını dile getirdi.

İrec Mescidi, Irak'taki Şii milis yapıların Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i öldüren ABD'ye karşı tutum içerisinde olduklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Irak'taki direniş grupları, Süleymani ve Mühendis'in ABD tarafından öldürülmesini Irak halkı ve Haşdi Şabi'ye karşı işlenmiş büyük bir suç olarak görüyor ve bundan dolayı ABD'nin varlığına karşı tutum içerisindeler. Bu grupların talebi ABD'nin Irak'tan çekilmesi. İran devleti de, ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi talebini defalarca tekrarladı. Biz, Irak ya da başka ülkelerin içişlerine karışmak istemiyoruz."

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani ile 21 Kasım tarihinde Bağdat'ta bir araya geldiği iddia edilmişti.

Kaani'den önce Kudüs Gücü Komutanlığı'nı yapan Kasım Süleymani, 3 Ocak'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınında ABD saldırısında öldürülmüştü.

Bağdat, Kudüs, İran, Şii, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran, Süleymani'nin halefi general Kaani'nin Bağdat ziyaretini doğruladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Demiryolları "Çin'e giden ilk ihracat treni yolundan döndü" iddialarına yanıt verdi: Gümrükleme için Halkalı'ya geldi Her hareketiyle gündeme bomba gibi düşen Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla yine çok konuşulacak Çağatay Ulusoy, ekranlara dönüyor! İşte yeni dizisi Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor Antikorlara yakalanmayan koronavirüs mutasyonu tespit edildi Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz
Çukur'da sürpriz gelişme! 'İdris Baba' diziye geri döndü Çukur'da sürpriz gelişme! 'İdris Baba' diziye geri döndü         
00:54
Evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden baba ve 2 çocuğu yan yana defnedildi Evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden baba ve 2 çocuğu yan yana defnedildi         
23:29
Son dönemdeki vahşetlerin nedeni belli oldu! Kedilerin ayaklarını kesip büyü yapıyorlar Son dönemdeki vahşetlerin nedeni belli oldu! Kedilerin ayaklarını kesip büyü yapıyorlar         
23:01
Doğu Perinçek'in ABD analizindeki sözleri sosyal medyaya damga vurdu: Biraz kapatsana kamerayı Doğu Perinçek'in ABD analizindeki sözleri sosyal medyaya damga vurdu: Biraz kapatsana kamerayı         
22:54
Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı         
21:56
Sağlık Bakanı Koca yüksek risk altındaki 5 ilimizi uyardı: Hatay'da vaka artışı yüzde 125 Sağlık Bakanı Koca yüksek risk altındaki 5 ilimizi uyardı: Hatay'da vaka artışı yüzde 125         
21:37
Yunan televizyonuna konuşan Avrupa Komisyonu yetkilisinden Türkiye'ye küstah tehdit: Yaptırımlar orta ve uzun vadeli de olacak Yunan televizyonuna konuşan Avrupa Komisyonu yetkilisinden Türkiye'ye küstah tehdit: Yaptırımlar orta ve uzun vadeli de olacak         
20:33
Sokak kısıtlaması bile denize girmelerine engel olamadı Sokak kısıtlaması bile denize girmelerine engel olamadı         
16:21
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü         
13:30
Kuzey Kore'de karantinayı ihlal eden kişi, kurşuna dizilerek infaz edildi Kuzey Kore'de karantinayı ihlal eden kişi, kurşuna dizilerek infaz edildi         
12:15
3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba hayatlarına mal oldu 3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba hayatlarına mal oldu         
11:32
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak         
10:59
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak         
10:04
Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi         
09:35
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık         
07:21
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 02:04:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İran, Süleymani'nin halefi general Kaani'nin Bağdat ziyaretini doğruladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei