İran: Süleymani'nin intikamı ağır olacak - Son Dakika
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İran: Süleymani'nin intikamı ağır olacak

7 saat önce

İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, ABD Ordusu tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin intikamının ağır olacağını söyledi.

İran: Süleymani'nin intikamı ağır olacak, System.String[]
İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, ABD Ordusu tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin intikamının ağır olacağını söyledi.

Hamaney, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta öldürülmesinin ardından bir mesaj yayınladı. Tümgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Mehdi El Mühendis'in intikamının alınacağını belirten Hamaney mesajında, "Şehit Süleymani, direnişin uluslararası simasıdır. Direnişi sevenler onun kanını yerde bırakmayacak. Dostlar ve düşmanlar bilsin ki fedakar ve aziz General Süleymani'nin olmayışı bizim için acıdır. Fakat nihai zafere ulaşmak için verilen mücadele, katiller ve canileri daha çok üzecektir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin eylemini uluslararası terörizm olarak niteleyerek, Kasım Süleymani'nin DEAŞ, El Kaide ve Al Nusra gibi bölgedeki terör örgütleri ile mücadelenin en etkin güçlerinden biri olduğunu belirtti. Zarif, mesajında Süleymani'ye suikasti çok tehlikeli ve aptalca olarak yorumlayan İran Dışişleri Bakanı, "ABD haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu tutulacaktır" ifadesini kullandı.

İran Devrim Muhafızları eski komutanı Muhsin Rızai de twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Kasım Süleymani şehit kardeşlerine katıldı, ancak ABD'den acı bir intikam alacağız" dedi.

Süleymani'nin ölümü nedeniyle İran'da 3 gün ulusal yas ilan edildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:07 Kaynak: DHA
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