İran, Süleymani suikastıyla ilgili Trump dahil 36 kişi hakkında soruşturma başlattı - Son Dakika

İran, Süleymani suikastıyla ilgili Trump dahil 36 kişi hakkında soruşturma başlattı

İran, Devrim Muhafızları bünyesindeki Kudüs Gücü eski komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin hava saldırısında öldürülmesiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle 36 kişi hakkında soruşturma başlattı.

İran, Devrim Muhafızları bünyesindeki Kudüs Gücü eski komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin hava saldırısında öldürülmesiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle 36 kişi hakkında soruşturma başlattı.

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İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Tahran Başsavcısı Ali el-Kasimehr, "Yargı Erki tarafından, Kasım Süleymani'ye yönelik terörün sevk ve idaresinde rolü olduğu belirlenen, ABD ve diğer devletlerin siyasetçi ve askerlerinin de aralarında bulunduğu 36 kişi hakkında soruşturma başlatıldı." dedi.

"Listenin başında Trump var"

Söz konusu kişilerin INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranması için gerekli girişimlerde bulunulduğunu dile getiren Kasimehr, "Listenin başında ABD Başkanı Donald Trump bulunuyor. Trump'ın görev süresi sona erse bile hakkındaki soruşturma devam edecektir." ifadelerini kullandı.

ABD, 3 Ocak 2020'de İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlediği hava saldırısıyla öldürmüştü.

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Donald Trump, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran, Süleymani suikastıyla ilgili Trump dahil 36 kişi hakkında soruşturma başlattı - Son Dakika

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