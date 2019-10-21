Son Dakika Haberleri: İran, Suriye'de Türk askeri birliği oluşturulmasına karşı olduğunu açıkladı
Son Dakika Dünya İran, Suriye'de Türk askeri birliği oluşturulmasına karşı olduğunu açıkladı

İran, Suriye'de Türk askeri birliği oluşturulmasına karşı olduğunu açıkladı

25 dakika önce

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Mousavi, Tahran’ın bölgedeki en önemli müttefiği Suriye’nin topraksal bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini belirterek Türkiye’nin bölgede askeri birliklerini konuşlandırmasına karşı olduklarını açıkladı.

İran, Suriye'de Türk askeri birliği oluşturulmasına karşı olduğunu açıkladı, System.String[]

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Mousavi, Tahran'ın bölgedeki en önemli müttefiki Suriye'nin topraksal bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini belirterek Türkiye'nin bu alanda askeri birliklerini konuşlandırmasına karşı olduklarını açıkladı.


Mousavi İran devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, " Ankara'nın Suriye'ye askerlerini yerleştirmesine karşıyız. [...] Sorunlar diplomatik yollarla çözülmeli. Suriye'nin topraksal bütünlüğüne saygı duyulmalı." ifadelerine yer verdi.

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Dışişleri Bakanlığı, Suriye, Tahran, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:16 
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