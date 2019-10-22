Son Dakika Haberleri: "İran, Suriye'deki siyasi süreci tüm gücüyle desteklemektedir"
Son Dakika Güncel 'İran, Suriye'deki siyasi süreci tüm gücüyle desteklemektedir'

"İran, Suriye'deki siyasi süreci tüm gücüyle desteklemektedir"

12 dakika önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, "Anayasa Komitesi toplantısının, Suriye krizinin çözümünü sağlayacak siyasi süreçte esaslı adımların atılması için bir başlangıç olmasını temenni ediyoruz.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, "Anayasa Komitesi toplantısının, Suriye krizinin çözümünü sağlayacak siyasi süreçte esaslı adımların atılması için bir başlangıç olmasını temenni ediyoruz. İran, Suriye'deki siyasi süreci tüm gücüyle desteklemektedir." dedi.

Musevi, Suudi Arabistan ile İran arasındaki müzakereleri, Suriye Anayasa Komitesini ve Barış Pınarı Harekatı'nı AA muhabirine değerlendirdi.

Suriye Anayasa Komitesinin ilk toplantısını 30 Ekim'de İsviçre'nin Cenevre kentinde yapacağını hatırlatan Musevi, "Anayasa Komitesi toplantısının, Suriye krizinin çözümünü sağlayacak siyasi süreçte esaslı adımların atılması için bir başlangıç olmasını diliyoruz. Siyasi süreçte sağlam ve güçlü adımlar atılmalıdır. İran, Suriye'deki siyasi süreci tüm gücüyle desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

-"Türkiye'nin bu güvenlik endişeleri anlaşılırdır"

İran'nın komitenin oluşumunu ve hazırlık sürecini desteklediğini belirten Musevi, bölgedeki gelişmelerin anayasanın hazırlanmasına olumsuz bir etki yapmamasını temenni etti.

İran, Suriye'deki siyasi süreci tüm gücüyle desteklemektedir

Suriye, Musevi, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:17 Kaynak: AA
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