İran, Suriye ile bankacılık anlaşması yaptı
1 saat önce
Bankacılık alanında Suriye ile "önemli" anlaşmalar yapan İran, ayrıca Lazkiye'de bir elektrik santrali inşa edecek.
Bankacılık alanında Suriye
ile "önemli" anlaşmalar yapan İran
, ayrıca Lazkiye
'de bir elektrik santrali inşa edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:22
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