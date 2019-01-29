Son Dakika Haberleri: İran, Suriye ile bankacılık anlaşması yaptı

İran, Suriye ile bankacılık anlaşması yaptı

1 saat önce

Bankacılık alanında Suriye ile "önemli" anlaşmalar yapan İran, ayrıca Lazkiye'de bir elektrik santrali inşa edecek.

İran, Suriye ile bankacılık anlaşması yaptı, System.String[]
Bankacılık alanında Suriye ile "önemli" anlaşmalar yapan İran, ayrıca Lazkiye'de bir elektrik santrali inşa edecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:22 

Lazkiye, Suriye, İran, Ekonomi
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