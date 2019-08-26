Son Dakika Haberleri: İran, Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle alıkonulup serbest bırakılan tankeri sattığını duyurdu
BBC
Son Dakika Dünya Haber

İran, Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle alıkonulup serbest bırakılan tankeri sattığını duyurdu

52 dakika önce

İran hükümeti sözcüsü Ali Rabiei, 140 milyon dolar tutarında 2.1 milyon varil petrol taşıyan geminin yüküyle birlikte satsıldığını söyledi.

İran, Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle alıkonulup serbest bırakılan tankeri sattığını duyurdu, System.String[]

İran, Suriye'ye petrol taşıdığı ve Avrupa Birliği yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 Temmuz'da Cebelitarık'ta alıkonulup serbest bırakılan 'Adrian Darya 1' adlı petrol tankerini sattığını açıkladı.

Fransız AFP ajansına göre İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabiei, 140 milyon dolar tutarında 2.1 milyon varil petrol taşıyan geminin yüküyle birlikte satıldığını söyledi.

Gemi ve petrolü kimin aldığını açıklamayan sözcü, Adrian Darya 1'in nereye gideceğine yeni sahibinin karar vereceğini belirtti.

Adrian Darya 1, Suriye'ye petrol taşıdığı ve AB yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 Temmuz'da Cebelitarık'ta alıkonulmuştu.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi 15 Ağustos'ta, ABD'nin son anda yaptığı başvuruyu geri çevirerek 15 Ağustos'ta geminin serbest bırakılmasına karar vermişti.

ABD önceki adı "Grace 1" olan ve sonradan Adrian Darya 1'e çevrilen geminin alıkonulması için karar çıkarmıştı. Adrian Darya'yı izlemeye başlayan ABD, bölge ülkelerine gemiyi kabul etmemeleri uyarısında bulunmuştu.

Mersin'den vazgeçmişti

Amerikalı yetkililer, geminin ABD'nin 'terör örgütü' saydığı İran Devrim Muhafızları'yla bağlantılı olduğunu öne sürüyor.

Geçen hafta Yunanistan'ın Kalamata Adası'na gideceği açıklanan gemi rotasını Mersin limanına çevirmiş ancak daha sonra bundan vazgeçildiği açıklanmıştı.

Geminin şimdi Akdeniz'de doğuya doğru ilerlediği belirtiliyor.

Suriye, İran, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:43 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran: Tankeri sattık, nereye gideceğine sahibi karar verecek
Erdoğan'ın "Türkiye'yi tehdit ediyor" dediği saldırılara ilişkin Rusya'dan açıklama: Anlaşma ihlal edilmedi Banksy'e ait Brexit duvar resmi bir gecede ortadan kayboldu Köpekbalığı ve vatoz türleri uluslararası koruma kapsamına alınıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 14:36:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran, Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle alıkonulup serbest bırakılan tankeri sattığını duyurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]