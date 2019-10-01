Son Dakika Haberleri: İran: Suudi Arabistan başka ülke liderleriyle bize mesaj gönderdi
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İran: Suudi Arabistan başka ülke liderleriyle bize mesaj gönderdi

1 saat önce

Suudi Arabistan yönetiminin İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye 'diğer devletlerin liderleri aracılığıyla' mesaj gönderdiği iddia edildi

İran: Suudi Arabistan başka ülke liderleriyle bize mesaj gönderdi, System.String[]

Suudi Arabistan yönetiminin İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye 'diğer devletlerin liderleri aracılığıyla' mesaj gönderdiği iddia edildi.


ILNA Haber Ajansı'na konuşan İran hükümet sözcüsü Ali Rabiei, "Suudiler İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye iletilmek üzere başka ülkelerin liderleri üzerinden mesaj gönderdi. Eğer Suudi Arabistan gerçek bir tutum değişikliğine gidecekse İran bunu memnuniyetle karşılar" diye konuştu.

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Suudi Arabistan, Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:31 
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