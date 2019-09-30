Son Dakika Haberleri: İran: "Suudi Arabistan diğer ülkelerin liderleri aracılığıyla mesaj gönderdi"
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İran: "Suudi Arabistan diğer ülkelerin liderleri aracılığıyla mesaj gönderdi"

1 saat önce

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabiei, Suudi Arabistan'ın diğer ülkelerin liderleri aracılığıyla İran'a mesaj gönderdiğini ifade etti.

İran:

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabiei, Suudi Arabistan'ın diğer ülkelerin liderleri aracılığıyla İran'a mesaj gönderdiğini ifade etti.


İran hükümet sözcüsü Ali Rabiei, Suudi Arabistan'ın diğer ülkelerin liderleri aracılığıyla İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye mesaj gönderdiğini ifade etti. Rabiei, "Diğer ülkelerin liderleri aracılığıyla Suudilerden gelen mesaj, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye sunuldu. Eğer Suudi Arabistan bir tutum değişikliğine gidecekse İran bunu memnuniyetle karşılar" ifadesini kullandı.


Rabiei, mesajın içeriğine ilişkin detay vermedi.


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Suudi Arabistan, Cumhurbaşkanı, İran, Politika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:13 Kaynak: İHA
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