İran: Suudi Arabistan ile Kuveyt arasında varılan gaz sahası anlaşması yasa dışı - Son Dakika
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İran: Suudi Arabistan ile Kuveyt arasında varılan gaz sahası anlaşması yasa dışı

26.03.2022 11:14
İran: Suudi Arabistan ile Kuveyt arasında varılan gaz sahası anlaşması yasa dışı

İran, Basra Körfezi'nde yer alan Durra Gaz Sahası'nın geliştirilmesi için Suudi Arabistan ile Kuveyt arasında varılan anlaşmayı "yasa dışı" kabul ederek, gaz sahasının bir kısmının kendi sınırlarında yer aldığı gerekçesiyle işletme hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.

İran, Basra Körfezi'nde yer alan Durra Gaz Sahası'nın geliştirilmesi için Suudi Arabistan ile Kuveyt arasında varılan anlaşmayı "yasa dışı" kabul ederek, gaz sahasının bir kısmının kendi sınırlarında yer aldığı gerekçesiyle işletme hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan ile Kuveyt arasında Durra Gaz Sahası'nı geliştirmek için yapılan anlaşmaya tepki gösterdi.

Basra Körfezi'ndeki gaz sahasının bir kısmının İran ile Kuveyt arasındaki kara sularının sınırında yer aldığını ifade eden Hatibzade, şöyle devam etti:

"Uluslararası düzenlemelere ve prosedürlere göre, bu alanın işletilmesi ve geliştirilmesiyle ilgili her türlü girişim, üç ülkenin koordinasyonu ve iş birliği içinde yapılmalıdır. Dolayısıyla Kuveyt ve Suudi Arabistan'ın iş birliği belgesi şeklindeki son eylemi mevcut prosedürlere, önceki müzakerelere ve hukuka aykırıdır."

İki ülke arasında varılan anlaşmanın İran tarafından onaylanmadığını ve söz konusu gaz sahasının statüsü üzerinde hiçbir etkisi olmayacağını savunan Hatibzade, İran'ın sorunu çözmek adına her iki ülke ile müzakerelere hazır olduğunu belirtti.

Hatibzade, "İran, Araş/Durra ortak gaz sahasını işletme hakkını saklı tutmaktadır." ifadelerini kullandı.

Basra Körfezi'nde yer alan ve 1967'de keşfedilen Araş/Durra Gaz Sahası, yıllardır İran ve Kuveyt arasında soruna neden oluyor. Gaz sahasının İran tarafında yer alan kısmına Araş adı verilirken, Kuveyt tarafındaki ise Durra olarak biliniyor.

Suudi Arabistan ve Kuveyt, 21 Mart'ta ortak petrol sahalarının yakınındaki Durra Gaz Sahası'nı geliştirmek için anlaşma imzalamıştı.

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Suudi Arabistan, Basra Körfezi, Kuveyt, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran: Suudi Arabistan ile Kuveyt arasında varılan gaz sahası anlaşması yasa dışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran: Suudi Arabistan ile Kuveyt arasında varılan gaz sahası anlaşması yasa dışı - Son Dakika
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