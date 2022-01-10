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İran: Suudi Arabistan ile müzakereler Irak'ta devam edecek - Son Dakika

İran: Suudi Arabistan ile müzakereler Irak'ta devam edecek

10.01.2022 11:37
İran: Suudi Arabistan ile müzakereler Irak'ta devam edecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Suudi Arabistan ile müzakerelerin Irak'ın ev sahipliğinde devam edeceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Suudi Arabistan ile müzakerelerin Irak'ın ev sahipliğinde devam edeceğini söyledi.

Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında haftalık basın toplantısı düzenleyen Hatibzade, Suudi Arabistan ile görüşmeler ve nükleer müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan ve diğer ülke heyetlerinin milli çıkarları doğrultusunda ikili görüşmelerde bulunmak için Viyana'ya gittiğini ve 2015 yılında nükleer anlaşma imzalandığında da buna benzer görüşmelerin olduğunu aktaran Hatibzade, "İran ile Suudi Arabistan arasındaki müzakerelerin bir sonraki turunun yapılması gündemde. Irak, bu görüşmelere ev sahipliği yapıyor." diye konuştu.

"Viyana'daki müzakerelerin ilerleme hızından razı değiliz"

Hatibzade, Viyana'da devam eden nükleer müzakerelere ilişkin ise şunları kaydetti:

"Yapay hiçbir süreyi kabul etmiyoruz ve müzakerelerin ilerleme hızından da razı değiliz. Karşı taraf 7. turda çok vakit öldürdü ve daha sonra İran'ın önerileri üzerinden müzakere yapmayı kabul etti."

"Taliban'ı resmi olarak tanıma noktasında değiliz"

Hatibzade, Taliban heyetinin önceki gün başlayan Tahran ziyaretine de değindi.

Dün Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya gelen Taliban heyeti ile görüşmelerin verimli ve olumlu geçtiğini kaydeden Hatibazade, "Taliban'ı resmi olarak tanıma noktasında değiliz." ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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