İran, Suudi Arabistan ile Resmi ve Siyasi Görüşmeler İçin Zeminin Hazır Olduğunu Söyledi

TAHRAN, 25 Temmuz (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İran ve Suudi Arabistan'ın ikili ilişkilerde gerilimi azaltmak adına resmi ve siyasi seviyede yapacağı müzakerelerin Bağdat'taki bir sonraki turunun gerçekleşmesi için zeminin hazır olduğunu söyledi. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre haftalık basın toplantısında konuşan Kenani, tarafların bu yöndeki olumlu iradesi göz önüne alındığında görüşmelerin iki tarafın ikili ilişkilerin yeniden başlatılması ile iyileştirilmesi yönünde büyük ve elle tutulur bir adım atmasına yardımcı olacağını ifade etti.

Sözcü, Irak'ın Tahran ve Riyad arasında iyi ve umut verici sonuçlar doğuran beş müzakere turuna aracılık ettiğini de sözlerine ekledi. Kenani'nin verdiği bilgiye göre Körfez İşbirliği Konseyi üyeleri, Mısır, Irak, Ürdün ve ABD'nin katıldığı Cidde'deki son toplantının ardından Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüşerek toplantıda ele alınan belli konularda bilgi verdi. Iraklı bakan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın toplantının oturum aralarında, bir sonraki turda İran ile resmi ve açık siyasi görüşmeler yapmaya istekli ve hazır olduğunu ifade ettiğini aktardı. Suudi Arabistan, Şii bir din adamını idam etmesinin ardından İran'daki Suudi diplomatik misyonuna yapılan saldırıları protesto etmek için 2016 yılının başlarında İran ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.