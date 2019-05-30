İran, Suudi Arabistan'ın iddialarını reddetti
2 saat önce
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İran Heyet Başkanı Rıza Necefi, Suudi Arabistan'ın "İran bölge ülkelerinin içişlerine müdahale ediyor.
İslam İşbirliği Teşkilatı
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:35 Kaynak: AA
(İİT) İran
Heyet Başkanı Rıza Necefi, Suudi Arabistan
'ın "İran bölge ülkelerinin içişlerine müdahale ediyor." iddialarını reddetti.
İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Necefi, İİT zirve toplantısında konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı
İbrahim el-Assaf'ın İran'a yönelik bölge ülkelerinin içişlerine müdahale ettiğiyle ilgili iddiaları reddettiğini söyledi.
Necefi, "İran, Suudi Arabistan'ın söz konusu toplantıdaki iddialarını reddetmektedir." ifadelerini kullandı.
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