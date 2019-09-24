Son Dakika Haberleri: İran: "Suudi tesislerine saldırsak tamir edilecek bir şey kalmazdı"
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İran: "Suudi tesislerine saldırsak tamir edilecek bir şey kalmazdı"

56 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Suudi Arabistan'daki Aramco petrol sahasının arkasında İran'ın olmadığını, İran'ın saldırı düzenlemesi halinde Suudi tesislerinin yerle bir olacağını söyledi.

İran:

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Suudi Arabistan'daki Aramco petrol sahasının arkasında İran'ın olmadığını, İran'ın saldırı düzenlemesi halinde Suudi tesislerinin yerle bir olacağını söyledi.


Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için ABD'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD basınına açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait petrol tesislerine düzenlenen saldırı hakkında konuşan Zarif, ABD'nin bu konuda İran'ı suçlamasının anlaşılmaz ve mantıksız olduğunu söyledi. Washington'un tek hedefinin saldırıları bahane ederek bölgedeki askeri varlığını arttırmak olduğunu iddia eden Zarif, "İran eğer bu saldırıların arkasında olsaydı, Suudi petrol tesislerinde tamir edilecek hiçbir şey kalmazdı" ifadelerini kullandı.


ABD ile yapılabilecek olası bir müzakere konusuna da değinen Zarif, eğer Washington'un hazır olması halinde İran'ın da hazır olduğunu söyledi. Zarif öte yandan diyalog yoluna giden somut bir adım olarak yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirtti.


"Saldırının arkasında İran var"


Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, yaptığı son açıklamada İran'ın saldırının arkasındaki isim olduğuna emin olduklarını belirterek Aramco soruşturmasının yakın zamanda tamamlanacağını belirtti. - WASHINGTON

Suudi Arabistan, İran, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:05 Kaynak: İHA
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